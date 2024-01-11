"دور مبادرة حياة كريمة في رفع مستوي معيشة الأسرة".. ندوة بالقوصية

مركز اعلام منفلوط

نظم مركز إعلام منفلوط ندوة بعنوان “دور مبادرة حياة كريمة في رفع مستوي معيشة الاسرة المصرية” يأتي ذلك في إطار اولى فعاليات حملة تنمية الاسرة المصريه تحت شعار “اسرتك ثروتك” التي اطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور احمد يحيي حيث وذلك بالقاعة الكبري بمجلس ومدينة القوصية وبحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والدكتور خالد عبد الرحمن مدير الادارة الصحية بالقوصية وفتحي صلاح عامر مدير الوحدة السكانية بالمحافظة سابقا والشيخ حجاج مصطفي مدير ادارة الاوقاف بالقوصية ودعاء محمود منسق مبادرة حياة كريمة بالقوصية

وقد شهدت الندوة إقبالاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع المحلي الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة الفعالة في الحملة وتقديم الدعم لها وبحضور بعض روؤساء القري بالقوصية ومسئول الاعلام بالصحة ممثلين التعليم بالادارة التعليميه وقيادات نسائية كما أشاد الحضور بمبادرة حياة كريمة ودورها المحوري في رفع مستوى معيشة الأسر المصرية وتحسين ظروفها

أهمية دعم وتنمية الأسر المصرية

وفي تصريحات لـ “الوفد” أكدت مني احمد قطب مدير مركز إعلام منفلوط على أهمية الحملة وأهدافها الرئيسية، حيث تسعى الحملة إلى توعية الأسر المصرية بأهمية بناء أسرة قوية وصحية، وتعزيز القيم والمبادئ الأسرية التي تساهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي. كما تسعى الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وأضافت مني بان أهمية دعم وتنمية الأسر المصرية لا تُعَدُّ في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها هذه الأسر. تعمل مبادرة 'أسرتك ثروتك' على تعزيز تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية وتوعية الجمهور حول أهمية الدعم المجتمعي لتعزيز دور الأسرة كمحرك أساسي للتنمية الشاملة

أهمية التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية

وشددت مدير مركز إعلام منفلوط على أهمية التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح وفاعلية الحملة، مشيرةً إلى أن الحملة ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهدافها بشكل فعال.

وأشارت مدير مركز إعلام منفلوط بأن حملة "أسرتك ثروتك" تتواصل فعالياتها على مدار الفترة المقبلة، حيث ستشمل عددًا من البرامج والفعاليات التي تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المصرية وتحقيق رفاهيتها واستقرارها.

وقامت مدير مركز إعلام منفلوط بتوضيح الدور التوعوي والتثقيفي لقطاع الاعلام الداخلي الذي يتناول كل القضايا المجتمعية التي تهم الاسرة المجتمع ثم القاء الضوء على المبادرات الرئاسية التي قامت بها الدولة لتحسين مستوي الخدمات التي تقدم لكل فرد فى المجتمع

وتحدثت مدير مركز إعلام منفلوط عن مبادرة حياة كريمة في جميع المجالات من ضمنها الصحه والتعليم والشباب والرياضة وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم من قبل الجهات المعنيه

وأكد اللواء محمد عزت علي الدور الهام والفعال التي تبذلة الدولة فى خدمه المواطن من خلال حياة كريمه لتيسير وتسهيل الخدمات وكذلك مبادرة كلنا واحد التي تيسر على المواطن شراء المستلزمات الاساسية باسعار مخفضه وذلك لتخفيف الضغوط المعشية على المواطن

المبادرات الرئاسية للمحافظة على صحة الام والطفل

وتناول الدكتور خالد عبد الرحمن الحديث عن المبادرات الرئاسية للمحافظة على صحة الام والطفل من خلال مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة اكتشاف الامراض السرطانية المبكرة وهذا من ضمن اهتمام الدولة بالاسرة المصرية واكتشاف اي امراض ومعالجتها من البداية

وأشار فتحي صلاح إلي اثار الزيادة السكانية على مراحل التنمية التي تسعي الدولة جاهده لعملها فهي تلتهم كل مراحل التنمية فيجب التكاتف والتعاون بين كل الاجهزة المعنيه لمحاولة الحد من الزيادة السكانية وزيادة التوعية والتثقيف خاصة فى القري التي تقل فيها نسبه الممارسة ويزداد فيها الفقر والاميه

تنظيم الاسرة من الشرع

وأكد الشيخ حجاج مصطفي على ان الاسرة هي نواة المجتمع اذا صلحت الاسرة صلح وتقدم المجتمع وهذا ياتي من خلال التخطيط والوعي والادراك بمدي المسئولية التي تلقي على عاتق رب الاسرة

واشار الشيخ حجاج الى ان تنظيم الاسرة من الشرع وفيه حفاظا لصحة الام والطفل حيث استدل من القراءن بالاية القرأنية حمله وفصاله ثلاثون شهرا وهذة الفترة تكون ملك لطفل واحد ولا يمكن مشاركه طفل اخر فى هذة المدة وهذا دليل على التنظيم حلال شرعا وتقره كل الاديان السماوية