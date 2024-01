حنان أبوالضياء تكتب عن:إرضاء «باربى».. مغادرة «كوبر» ودعم «السقوط» فى الجولدن جلوب

اعتدنا لسنوات عدة أن تكون جوائز جولدن جلوب هى ما يحدد نغمة ما سيحقق نجاحًا كبيرًا فى حفل توزيع جوائز الأوسكار. ولكن هذا العام حظى الجولدن جلوب بسلسلة من المفاجآت، ومع ذلك يبدو أن معظم التركيز على المواجهة ستكون بين باربى وأوبنهايمر، الأخير فى وضع أفضل لتحقيق فوز كبير فى حفل توزيع جوائز الأوسكار. فلقد حصلت الدراما التاريخية حول صنع القنبلة الذرية على خمس جوائز فى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، بما فى ذلك أكبر جائزة فى تلك الليلة وهى أفضل فيلم درامى. كما فاز سيليان مورفى بجائزة أفضل ممثل فى فيلم درامى، وحصل كريستوفر نولان على جائزة أفضل مخرج. السؤال الآن: هل سيؤثر ذلك على ترشيحات جوائز الأوسكار فى 23 يناير.

الحفل كان أقل مما كان متوقعاً، حتى الممثلون الأكثر خبرة واجهوا صعوبة فى جعل المرح على خشبة المسرح يبدو طبيعيًا. والجدير بالذكر أن راى رومانو وكيرى راسل قدما بشكل ردئ جائزة أفضل ممثل مساعد فى التلفزيون. لكنهما ليسا الوحيدين اللذين لم تنجح نكاتهما، فبينما حاول أكبر النجوم فى هوليوود أن يكونوا مترابطين ومضحكين، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. ربما كان ينبغى عليهم التمسك فقط بتقديم الجوائز.

بعد العديد من المقدمات المملة، أنقذ أندرا داى وجون باتيست الليلة عندما قدما جائزة أفضل موسيقى تصويرية وأفضل أغنية أصلية لفيلم سينمائى. لقد جعل مزاحهما الطبيعى والكيمياء بينهما سبباً فى متعة المشاهدة.

على الرغم من أن معظم الجوائز ذهبت إلى حد كبير إلى أسماء يمكن التنبؤ بها، فإنه كانت هناك بعض الجوائز المفاجئة التى انتصرت على الأسماء المتوقعة.

بداية لم تكن الليلة لصالح فيلم باربى للممثلة جريتا جيرويج، حيث حصل أكبر فيلم ترشحاً لهذا العام على جائزتين من بين ترشيحاته التسعة. حصلت المغنية بيلى إيليش على جائزة أفضل أغنية أصلية عن أغنية What Is I Made For؟ وجاء الفوز الآخر الوحيد فى أول جائزة تقدم للإنجازات السينمائية وشباك التذاكر. على الرغم من أن مارجوت روبى وجريتا جيرويج حصلا على الجائزة بمرح مع الفريق بأكمله، إلا أن الجائزة بدت أشبه بجائزة ترضية بعد المفاجأة الكبيرة التى جاءت بفوز فيلم Poor Things، الذى فاز بجائزة أفضل فيلم موسيقى كوميدى متفوقاً على باربى.

فيلم Poor Things، يتميز بخيال جامح ومبهج للغاية، هو فيلم غريب ورائع للمخرج يورجوس لانثيموس والنجمة إيما ستون، يعد أفضل فيلم لانثيموس حتى الآن، وهى صورة غريبة ورائعة المظهر تمتد بتأثيرها من شخصياتها إلى الجمهور، كأنه ملحمة كوميدية بأداء متفرد يتتبع قوسًا موسعًا لا يمكن لمعظم الممثلين إلا أن يحلموا به. الفيلم يعتمد على أداء مذهل لأيما ستون. خاصة أن بيئة الرواية الواقعية فى القرن التاسع عشر قد تم تغييرها إلى «أرض العجائب البخارية» الخيالية، والأفكار الساخرة وموضوعاتها الاشتراكية والنسوية قد تم تخفيفها بالفيلم عن الرواية. حقيقة أن الفيلم يمكن أن يسير فى اتجاهات غير متوقعة، ومع ذلك يظل ثابتًا، ما يجعله واحدًا من أفضل الأفلام لهذا العام. إلى جانب تميز طاقم الممثلين والفن وتصميم الأزياء الذى يجعل الفيلم وليمة فكرية وبصرية. لعبت إيما ستون دور بيلا باكستر.

تتأرجح بيلا فى أرجاء المنزل كطفلة صغيرة فى جسد امرأة مكتملة النمو تعلمت المشى مؤخرًا. الدكتور باكستر، على الرغم من التلميحات التى حصلنا عليها بشأن تجاربه الغريبة، هو رجل دافئ وخير، مشوه وجهه بسلسلة من الندوب الغريبة، والتى تلعب دوراً فى قصته. يقوم الدكتور باكستر بتدريس علم التشريح فى الكلية المحلية، حيث يعتبره معظم الطلاب بمثابة أضحوكة باستثناء الشاب ماكس ماكاندلز (رامى يوسف) الذى يهتم بما يجب على الرجل العظيم أن يعلمه. يستأجر الدكتور باكستر ماكس لمتابعة بيلا ومتابعة تطور بيلا، وخاصة تطورها الفكرى، يحدث بسرعة كبيرة. لديها فضول لا هوادة فيه، وتنجذب إلى أسئلة أعمق وأكثر فلسفية حول العالم. يدور«الأشياء الفقيرة» بشكل أساسى، فيما يتعلق بالشجاعة اللازمة للعثور على نفسك والعيش بتلك الذات الأصيلة فى عالم معقد، ملىء بعدم اليقين والقسوة والتعقيدات والأشياء الخارجة عن سيطرة المرء.

‏Anatomy of a Fall

بالطبع أى شخص تابع الترشيحات كان سيتوقع أن تحصل باربى أو أوبنهايمر على جميع الجوائز التى تم ترشيحها، ومع ذلك فازت جوستين تريت وشريكها آرثر هرارى بجائزة جولدن جلوب لأفضل سيناريو عن فيلم سينمائى عن فيلم Anatomy of a Fall. متغلبين على كلا الفيلمين فى هذه الفئة، والأمر كان غير متوقع لدرجة ظهور جوستين تريت مصدومة عندما تم الإعلان عن اسمها مع شريكها آرثر هرارى لأفضل سيناريو. فرغم فوز الفيلم بالسعفة الذهبية فى مهرجان كان السينمائى فى مايو واكتساحه جوائز الفيلم الأوروبى الشهر الماضى. لكن قليلين توقعوا أن يفوز فيلم «تشريح السقوط» فى فئة مهمة مثل أفضل سيناريو، الذى كان يضم «باربى» و«حياة الماضى»، كما حصل فيلم Anatomy of a Fall على جائزة أفضل فيلم فى فئة اللغات غير الإنجليزية.

أن «تشريح السقوط» هو فيلم عن مواقف مسبقة الصنع، وبنائه الدرامى غير محكم. يُسقِط السيناريو (الذى كتبته تريت مع آرثر هرارى) بعض المعلومات فى الأحداث ولا يقدم أى منظور حول كيفية تطور الأحداث. وبالمثل، لا يوجد منظور خارجى بشأن القضية المعروضة على المحكمة، بمجرد أن تبدأ. لا أحد يخبر أحدًا بأى شىء عن هذا الأمر. مشاهد قاعة المحكمة تبدو كأنها لفيلم تلفزيونى. لا تظهر تريت أى إحساس بالوقت، ولا إحساس بالتطور، ولا بالتفاصيل. وبالطبع من المستحيل فصل الفضائل البسيطة والنجاحات الكبرى لفيلم «تشريح السقوط» عن الشهرة التى حققها بسرعة كبيرة.

إليزابيث ديبيكى تفوز على ميريل ستريب

كان من الممكن أن تحقق ميريل ستريب رقماً قياسياً آخر بفوزها بجائزة جولدن جلوب عن دورها فى Only Murders in the Building فى فئة أفضل ممثلة مساعدة. لكن فازت الأسترالية إليزابيث ديبيكى بتمثيلها شخصية الأميرة ديانا المنكوبة فى The Crown. الغريب أن إيما كورين فازت بجائزة أفضل ممثلة عن لعبها نفس الدور فى الموسم الرابع من The Crown فى عام 2021. فى الحقيقة إعادة تمثيل الساعات الأخيرة للأميرة الراحلة، والتى تم التدقيق فيها بشكل كبير فى باريس، بينما كان يطاردها المصورون، التجربة كانت صعبة وثقيلة.

ليلى جلادستون تفوقت على ساندرا هولر

تميز سباق أفضل ممثلة هذا العام بوجود مرشحة بارزة بشكل واضح وهى ليلى جلادستون - الممثلة الجديدة نسبيًا والتى تمثل الروح المكلومة فى فيلم «قتلة زهرة القمر» لمارتن سكورسيزى. بالمقارنة، تلعب ساندرا هولر دورًا شرسًا ومريرًا فى فيلم Anatomy of a Fall، وتوقع الكثيرون أن تحقق انتصارًا.

نحن أمام عمل خليط من أفلام الغربى الملحمى الأفلام الملحمية هى أسلوب فى صناعة الأفلام على نطاق واسع مرادفًا لصناعة الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة غالبًا ما تركز على الشخصية البطولية. تساعد الطبيعة الطموحة للملحمة على تمييزها عن أنواع الأفلام الأخرى مثل الفيلم التاريخى أو فيلم المغامرة. عادةً ما تأخذ الأفلام التاريخية الملحمية حدثًا تاريخيًا أو أسطوريًا وتضيف أجواءً باهظة وأزياء فخمة، مصحوبة بموسيقى موسعة مع طاقم الممثلين.

تقدم ليلى جلادستون أداءً مأساويًا بدور مولى بوركهارت، وهى امرأة أمريكية أصلية من قبيلة أوسيدج أصبحت، مثل كل أفراد شعبها، ثرية بشكل غير متوقع لأن الأرض الصخرية وغير الواعدة فى أوكلاهوما والتى سمحت السلطات لقبيلة أوسيدج بالاستيطان عليها تحولت إلى احتياطيات ضخمة من النفط، لكنهم ما زالوا خاضعين لحالة «الوصاية» العنصرية والطفولية: للمطالبة بالدخل وإنفاقه، يحتاج أفراد الأوساج إلى موقع أبيض مشارك. وهناك شىء آخر: تشعر مولى وعائلتها بالانزعاج الشديد بسبب الأمراض الغامضة التى تقتل سكان أوسيدج واحدًا تلو الآخر. فى وقت لاحق تم العثور على جثث ضحايا قتل أوسيدج، بما فى ذلك آنا أخت مولى الضالة (كارا جايد مايرز)، التى تم تشريح جثتها بشكل غريب فى الهواء الطلق، فى مسرح الجريمة نفسه.

* تصفيق حار لمدة 7 دقائق

من المفاجآت مغادرة الممثل برادلى كوبر بعد فوز سيليان ميرفى بجائزة أفضل ممثل عن دور أوبنهايمر... برادلى كوبر الذى كتب وأخرج مايسترو، الذى تم عرضه لأول مرة فى مهرجان البندقية السينمائى المرموق فى سبتمبر، حيث حظى بتصفيق حار لمدة 7 دقائق، بجوائز فى كل مكان. تدرب لمدة ست سنوات لتعلم قيادة العزف وقيادة الأوركسترا للعب دور الأمريكى ليونارد بيرنشتاين. الكثيرون أشاروا إلى براعة كوبر الفنية وقدرته على تحقيق طموحاته بذوق راق، مقدماً شغف برنشتاين بالحياة وكل متعها الكبرى فى أداء بدنى مكثف، والذى يبلغ ذروته فى تسلسل أداء مبلل بالعرق ينفجر خارج الشاشة.

استخدام كوبر لأنف اصطناعى كبير لتصوير برنشتاين، الذى كان يهوديًا، انتقده البعض وربما هذا سبب تحيز اللوبى ضده وعدم فوزه. خاصة أن رابطة مكافحة التشهير بالتصوير الإعلامى التاريخى لليهود أشارت إلى أنها «رسوم كاريكاتورية شريرة ذات أنوف كبيرة معقوفة». الحقيقة إن «المايسترو» عمل مبهج بصريًا لبرادلى كوبر. إذا كان كوبر قد أثبت بالفعل أنه مخرج سينمائى كبير فى فيلم «A Star is Born» لعام 2018، فهو فعل ذلك أيضاً من خلال سيرته الذاتية الكاملة

لبيرنشتاين، الملحن الأمريكى العملاق. زاجية، ويقدم كوبر حياة لينى كسيمفونية، مليئة بالكلمات المنمقة، يتم أداؤها بأعلى صوت. يدور فيلم كوبر حول المشاعر، ويعطى الأولوية لجوهر برنشتاين وشخصيته على تقديم قائمة مرجعية بالإنجازات المهنية والترفيه، بالطريقة التى تعمل بها العديد من أفلام السيرة الذاتية فى هوليوود. يتحول كوبر من اللونين الأسود والأبيض الرائعين إلى الألوان الكاملة ليس فقط كوسيلة لتصوير الفترات الزمنية ولكن للتعبير عن المشاعر، ويعطى الأولوية لجوهر برنشتاين وشخصيته على تقديم قائمة مرجعية بالإنجازات المهنية والترفيه، بالطريقة التى تعمل بها العديد من أفلام السيرة الذاتية فى هوليوود.

حصل Succession على الجائزة الأولى للدراما التلفزيونية، إلى جانب تماثيل سارة سنوك، وكيران كولكين، وماثيو ماكفادين. الفكرة الأصلية، كانت عبارة عن فيلم وثائقى يعرض أسرار عمل روبرت مردوخ. وهو عبارة عن تحليل وحشى ومضحك لكيفية عمل السلطة. يعتمد على الضوء الطبيعى والتغطية القريبة والتكبير المتكرر لإثارة شعور «التنصت» على الشخصيات وبيئاتهم. بدأ إنتاج الموسم الرابع المكون من 10 حلقات فى مدينة نيويورك فى 27 يونيو 2022، وقام مارك ميلود بإخراج الحلقة الأولى. فى أكتوبر 2022، تم التأكيد على أن التصوير تم فى غرب النرويج، بما فى ذلك مواقع مثل طريق المحيط الأطلنطى، وجندول رومسدالين، ومطعم إيجن، وفندق جوفيت لاندسكيب، كجزء من قصة تتضمن شخصية سكارسجارد. تم تصوير المسلسل أيضًا فى لوس أنجلوس وبربادوس للموسم الرابع.

كيران كولكين بدور رومان روى: الأخ غير الشقيق لكونور والطفل الأوسط من زواج لوجان الثانى. رومان غير ناضج، ولا يأخذ المسؤوليات على محمل الجد، وغالبًا ما يجد نفسه يفتقر إلى الحس السليم الذى يطلبه والده منه. كثيرًا ما يكون على خلاف مع أخيه الأكبر كيندال وأحياناً أخته شيف، التى غالبًا ما يتنافس معها على السلطة واهتمام والدهما.

ماثيو ماكفادين فى دور توم وامبسجانز المدير التنفيذى وتمت ترقيته من رئيس قسم المتنزهات الترفيهية والرحلات البحرية إلى إدارة ATN، منفذ الأخبار العالمى للشركة. إنه يستمتع بقربه من سلطة عائلة روى، لكن كثيرًا ما يتم رفضه من قبل الدائرة الداخلية للعائلة. إنه يتفاخر بمن هم أقوى منه، لكنه يعذب مرؤوسه.

سارة سنوك فى دور سيوبهان «شيف» روى: أصغر أبناء لوجان وابنته الوحيدة. سياسية ذات ميول يسارية، عملت لبعض الوقت مع المرشح الرئاسى جيل إيفيس، الذى تتعارض آراؤه السياسية مع مصالح عائلتها. لقد تركت السياسة فى النهاية للتركيز على بناء مستقبل فى الشركة. لقد خطبت توم ثم تزوجته، لكن علاقتهما انهارت بسبب خيانة شيف.

أزمة مارى الوجودية

أفضل ممثلة مساعدة فى فيلم سينمائى، دافين جوى راندولف، التى حصلت على إشادة كبيرة لأدائها فى The Holdovers فى دور مارى لامب، رئيسة الطهاة فى بارتون والأم الثكلى.. أحداث الفيلم فى عام 1970 فى مدرسة بارتون أكاديمى فى ماساتشوستس، حيث يقوم المعلم البخيل بول هونهام (بول جياماتى) بتوزيع الدرجات الفاشلة على طلاب الإعدادية المدللين بسعادة لا حدود لها.

راندولف، التى واصلت إثارة الإعجاب منذ أدائها المؤثر فى فيلم Dolemite Is My Name، تقف فى مواجهة مع جياماتى وسيسا. تم تقديم مارى كصورة للحزن الرواقى، الحداد بهدوء على وفاة ابنها فى فيتنام. بحلول منتصف الفيلم، نرى بوضوح أزمة مارى الوجودية وهى تتساءل بمرارة لماذا تم إرسال ابنها - الذى كان قادرًا على التخرج من بارتون بفضل، إلى الخدمة الفعلية بينما الطلاب المدللون الذين تطعمهم يوميًا سيتجنبون الخدمة حتمًا.