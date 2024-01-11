أمم أفريقيا.. المغرب يهزم سيراليون بثلاثية وديًا استعدادًا للكان

استطاع منتخب المغرب تحقيق الفوز على نظيره منتخب سيراليون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن الاستعدادات التحضيرية لأسود الأطلس لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.



وأحرز ثلاثية منتخب المغرب يوسف النصيري "هدفين"، وسفيان بوفال هدف.



ولعب منتخب المغرب أمام سيراليون بتشكيل كالتالى:



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - نايف أكرد - شادي رياض.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال.

وتنطلق فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا، يوم السبت المقبل، في كوت ديفوار، والتى تستمر منافساتها حتى 11 فبراير المقبل وذلك بمشاركة 24 منتخبًا.