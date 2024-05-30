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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

محمد الضيف يظهر ويوجه رسالة لإسرائيل في تسجيل صوتي.. تفاصيل

قائد كتائب عز الدين
قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف أبو خالد

نشرت حركة حماس مقطع صوتي لقائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف أبو خالد، ووجه فيه رسالة إلى الشعب الفلسطيني، دعاهم فيها بالصبر، كما وجه رسال لإسرائيل قائلًا: أنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه أباؤهم.

 

وفي السطور الآتية تفاصيل كلمة محمد الضيف :

يا راس مالنا، قدمتم للمقاومة فلزات الأكباد يا صناع التاريخ، سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى، نعاهدكم أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله، مقبلين غير مدبرين.

نقول لقيادات العدو وجمهوره أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز أبائكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم ونتمائاتهم لفكرة الصهيونية، عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا، فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه ابائهم وستكون نهايتكم وزوال كيان وكنسكم عن أرضنا هي غنيمة.

 ووعد ربنا الذي لن يتأخر عنكم بإذن الله ولتلتحم الرايات وتتوحد كل الرايات وتتوحد كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لغاية واحدة وهي تحرير فلسطين واعادتها لحكم الإسلام وموعدنا وإياكم ساحات المسجد الأقصى، محررا مطهرا بإذن الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، أخوكم محمد الضيف".

 

 

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