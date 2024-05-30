اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي ٦ مباريات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيهًا

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الطارئ مساء اليوم الخميس ، إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد أصدرت اليوم قرارًا بحرمان حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات، وعاقبته المحكمة بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في اتهامه بصفع محمد الشيبي.

واستمعت محكمة جنح مدينة نصر، لدفاع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، والذي طلب استدعاء عامر حسين، وجمال علام، والمدير الإداري لنادي بيراميدز لسماع أقوالهم.

وطلب محامي حسين الشحات استدعاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، وكذا عامر حسين لسماع أقوالهم في الواقعة.