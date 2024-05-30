الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشيبي ٦ مباريات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيهًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الطارئ مساء اليوم الخميس ، إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح.

txt

الأهلي الليبي لنظيره المصري بعد التتويج الأفريقي : الأحمر يقدم نموذجًا فريدًا

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد أصدرت اليوم قرارًا بحرمان حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات، وعاقبته المحكمة بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في اتهامه بصفع محمد الشيبي.

واستمعت محكمة جنح مدينة نصر، لدفاع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، والذي طلب استدعاء عامر حسين، وجمال علام، والمدير الإداري لنادي بيراميدز لسماع أقوالهم.

وطلب محامي حسين الشحات استدعاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، وكذا عامر حسين لسماع أقوالهم في الواقعة.

مواد متعلقة

مرتضى منصور يطلق مبادرة لحل أزمة حبس لاعب الأهلى

الجريدة الورقية