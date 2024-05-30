شاهد.. أول تعليق من حسين الشحات بعد حبسه سنة

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرم".

وشارك الشحات جمهوره صورة لأولاده خلال استمتاعهم بالإجازة الصيفية.

جاءت الصورة مباشرة بعد حكم محكمة مدينة نصر، بحبس حسين الشحات عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في اتهامه بصفع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز وحرمانه من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات.

أطفال حسين الشحات

واستمعت محكمة جنح مدينة نصر، لدفاع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، والذي طلب استدعاء عامر حسين، وجمال علام، والمدير الإداري لنادي بيراميدز لسماع أقوالهم.

تفاصيل محاكمة حسين الشحات

وطلب محامي حسين الشحات استدعاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، وكذا عامر حسين لسماع أقوالهم في الواقعة.

ونظرت محكمة جنح مدينة نصر نظر أولى جلسات محاكمة حسين الشحات، لاعب الأهلي، لصفعه محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

ويواجه حسين الشحات، لاعب الأهلى، اتهامات بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.