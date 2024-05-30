مرتضى منصور يطلق مبادرة لحل أزمة حبس لاعب الأهلى

أعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن حزنه من المشهد الذي جري في أرض الملعب وتصرف حسين الشحات لاعب الأهلى واعتداءه غير المبرر علي اللاعب المغربي محمد الشيبي بعد الحكم الذى صد ضد لاعب الأهلى بحبسه سنه مع إيقاف التنفيذ مشيرا أن حزني الاكبر ان يتفرج الجميع ولا احد يتدخل بين اللاعبين لفض هذا الاشتباك من يخطأ يعتذر علانية ومن حدث الخطأ في شخصة عليه بروح رياضية سمحة ان يتقبل هذا الاعتذار فورا وسيكبر في نظر الجميع لانه عفا وكان يقدر وهو ماتعلمناه من ديننا الاسلامي بل من جميع الاديان السماوية التي تدعو الي التسامح.

وقال كلمتي الاخيرة للسيد وزير الشباب والسيد السفير المغربي وللسيد سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي انكم تقدرون بمبادرة من اتحاد الكرة ودعوة السيد فوزي رئيس الاتحاد المغربي ودعوتة لحضور هذا اللقاء الاخوي ان تلموا الشمل وينتهي هذا المشهد المخزي ويعتذر لاعب النادي الاهلي ويقبل لاعب نادي بيراميدز الاعتذار ويتوجه الي محكمة الاستئناف ليتنازل عن دعواه ولقد وصلت الرسالة ليس لحسين الشحات فقط بل لكل الرياضيين .

الرياضة سمو وتسامح ومنافسة شريفة ومن يخرج عن اهدافها يكون ماحدث اليوم وكل يوم هذا نتائجة .