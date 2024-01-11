القباج: إعداد تطبيقات إلكترونية لسرعة تبادل معلومات المستفيدين من الدعم المالي والاجتماعي

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية أولت اهتماماً واسعاً لقضايا الطفل المصري انطلاقا من منظور حقوقي فى رؤية واضحة للاستثمار فى البشر، جاء ذلك خلال توقيعها بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأشارت القباج إلى أن رعاية الأطفال تعد أحد محاور عمل مظلة الحماية الاجتماعية من حيث الاهتمام بالتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ودور المدارس المجتمعية فى تحقيق هذا، إضافة إلى توفير المنح التعليمية للدراسة الجامعية للارتقاء به داخل القرى والريف المصرى .

القباج: توفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال نمواً صحيحاً

وأوضحت نيفين القباج أن البروتكول الذي تم توقيعه يهدف إلى تعزيز وحماية الطفل وحصوله على الحقوق التي كفلها له الدستور وقانون الطفل ولائحته التنفيذية، والقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر أملاً في توفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال نمواً صحيحاً سليماً للطفل، ورؤية مصر 2030 ، وذلك من خلال مبادرة "من طفل لطفل"، والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الاحتفال بأعياد الطفولة 2023 بهدف توفير المستلزمات الإنسانية "من مأكل وملبس، وأدوات كتابية، والمصاريف المدرسية" اللازمة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والحروب.

وأشارت القباج بأنه من المقرر أن يتم البدء بأطفال فلسطين ( بقطاع غزة )، وكذلك إعداد منصة وأنظمة آلية وتطبيقات إلكترونية تضمن في النهاية سرعة تبادل معلومات للمستفيدين وآلية تقديم الدعم المالي والاجتماعي وذلك توفيرًا للتكاليف والاعباء المالية والتنسيق الكامل بين الأطراف، وتوفير قاعدة بيانات سليمة ومدققة عن المستفيدين وذويهم .