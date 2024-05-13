الإثنين 13 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 مايو 2024 والقنوات الناقلة

جدول مباريات
جدول مباريات

تقام اليوم الإثنين، الموافق 13 مايو 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، حيث تلعب مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

 

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي، بجانب لقاء برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول ضد أستون فيلا، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

برشلونة ضد ريال سوسيداد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3 ".

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ليتشي ضد أودينيزي، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا ضد مونزا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

 

مواعيد مباريات كأس أمير قطر

الدحيل X العربي – 5.15 مساء

الوكرة X السد – 7 مساء.

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