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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي: دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني أحدثت حراكًا فكريًا عالميًا.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التجارب المصرية دائمًا ما تكون قابلة للتصدير ومعلّمة للعالم، وهذا يجعل المصريين يفتخرون بدولتهم، مضيفًا أن من ضمن الأمور العظيمة التجربة الدعوية في مصر التي صُدرت لكي يتعلم منها جميع دول العالم.

وأشار، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، إلى أن وزير الأوقاف قدّم خلال المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلام، تجربة الرعاية الرئاسية للمنهج الدعوي في مصر أمام العالم بأكمله، وصرح بأن دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني تجاوز صداها مختلف دول العالم.

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وأشار إلى أن وزير الأوقاف أكد أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدثت حراكًا فكريًا وعلميًا تجاوز صداه مصر ووصل إلى جميع دول العالم، مؤكدا أن من أهم الكلمات التي قالها وزير الأوقاف خلال كلمته في المؤتمر، كانت: لا لواء فوق الدولة.

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