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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي يوضح حكم تقاضي الأجر عن قراءة القرآن.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تساؤلات الشباب المتعلقة بحكم تقاضى الأجر عن قراءة القرآن.

وأشار، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء،  إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحق ما اتخذتم عليه أجرًا كتاب الله"، لافتًا إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم فى حديث للبخاري، رقوا شخصًا من الحسد بسورة الفاتحة وتقاضوا أجرا مقابل ذلك.

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ونوه إلى أن تقاضي الأجر عن قراءة القرآن جائز، ولكن يجب أن لا يكون باشتراط، معقبًا: العالم أو الداعية الإسلامي، يمنح ولا يشرط.


وأوضح أن الأجر لا يكون على العمل وإنما يكون على الوقت المخصص للفعل، ما يعني أن الداعية لا يحدد مبلغ من المال مقابل تحفيظ الشخص جزء أو ربع القرآن، وإنما تحديد مبلغ مقابل فترة من الوقت يحفّظ خلالها الداعي الإسلامي القرآن للشخص.

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