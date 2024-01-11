مجازاة طبيبن وكاتبين بوحدات اطسا فى المرور المفاجئ لوكيل الوزارة الصحة بالفيوم

قام الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم بمرور مفاجئ على 6 وحدات صحية فى مركز اطسا و3 وحدات فى مركز الفيوم وقرر مجازاة طبيبين وكاتبين بالوحدات الصحية فى مركز اطسا.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة نشوى مصطفى - مديرة الدعم الفني و هالة احمد مديرة ادارة التمريض والدكتورة نشوى جلال - مديرة العلاقات العامة و متولي سعد .

تم المرور على وحدة المحمودية وتبين غياب طبيبة الوحدة وانها قامت باجازة وهذا غير موضح بدفتر الحضور والانصراف فامر من مدير الشئون الادارية بفحص الدفاتر و قرر مجازاة كاتب الوحدة بخصم يومين لاهماله فى اعمال دفتر الحضور والانصراف وارتدائه الجلباب واهماله في المخزن.

ثم قام بتفقد جميع عيادات الوحده بالاضافه الى المخزن ولاحظ عدم ترتيب المخزن واعطى امين المخزن مهله لترتيبه كما امر بنقل اطباء الاسنان المتغيبين والمراقب الصحي الى وحده اخرى لتغيبهم عن العمل بدون اذن.

ثم توجه الى وحده البرنس والتي تم نقل اعمالها الى احد المنازل لخضوع الوحده للبناء ضمن حياه كريمه و شكر التمريض الحاضرين و بسؤالهم عن طبيب الوحدة تبين انها نفس طبيبة المحمودية وكذلك نفس الكاتب وتفقد مكان العمل ووجد اجهزه سونار غير مفعله فامر بالتواصل مع مهندسة الصيانة بالمديرية لحصر هذه الاجهزه واصلاح الاعطال الموجودة بها وتفعيلها كما لاحظ غياب الصيدلي وعدم وجود الدواء فأمر بتحويله الى الشئون القانونية.

بعد ذلك توجه الى وحدة الحجر وهي ايضا يعاد بنائها ضمن مبادرة حياة كريمة وتم نقل الاعمال في احد مباني الوحدة المحلية وامر بفحص دفاتر الحضور ومجازاة الكاتب جزاء مباشر بخصم يومين من راتبه لتوقيعه للاطباء المتغيبين .

و قام باختبار ممرضة الاستقبال وقدم للممرضات تدريبا على راس العمل فى قياس الضغط بصورة صحيحة وكيفية حساب النبضات وفحص دفتر الاحاله ودفتر الاستقبال

وعلم ان العلاج الطبيعي منقول اعماله الى احد المنازل فتوجه الفريق الى موقع العلاج الطبيعي ووجدنا اخصائي علاج طبيعي واحد احمد هشام وكانت معه حاله فوجه له الشكر لالتزامه بالعمل فى هذه الظروف كما اشادت الحاله به وبالتزامه في عمله وكفاءته.

ثم امر بتحويل اخصائيين العلاج الطبيعي المتغيبين الى الادارة الفنية لاعادة توزيعهم

وكذلك تحويل طبيب الوحدة المنتدب بالمستشفى الى الشئون القانونية ومجازاته لتغيبه عن العمل اثناء الزيارة.

بعد ذلك توجه وكيل الوزارة الى وحدة سعداوي وتفقد الوحدة وعلم ان بها طبيب مقيم ولكنه منتدب في هذا اليوم الى وحدة الخمسين و تفقد وحدة الملفات وامر باعادة ترتيبها وضرورة وضرورة حضور فريق اشراف الادارة لمساعدة فريق العمل بالوحدة بترتيب وتنظيم الملفات وامر بعقد اجتماع اشرافي من الادارة لمشرفات تمريض الاداره لتفعيل سجل الاحالة وتنظيم غرفة الملفات وتلاحظ تغيب طبيب الاسنان فامر سيادته بفحص الدفاتر وتحويله للشئون القانونية كما قام بسؤال التمريض المتواجد عن المشاكل الموجودة في الوحدة فاجابوا بأن هناك اجهزة تعقيم معطلة مما يضطرهم لتعقيم الالات في وحدة اخرى فامر بالتواصل مع مسئولة مهندسة الصيانة بالمديرية لاصلاح الاجهزة المعطلة.

ثم توجه "العشماوى " الى المركز الطبي بالغرق قبلي وهو ضمن وحدات التطوير ويعمل 24 ساعة فلاحظ حسن سير العمل وتواجد تفتيش مالي واداري من الادارة كما ان مستوى النظافه جيد ووجد طبيب اسنان . كما لاحظ عدم وجود ID فامر مسئولة مركز المعلومات بعمل ID موحد لجميع العاملين كل باسمه و تخصصه كما امر بعمل آليه لضبط خطوط السير.

وعند تفقده للمعمل اثنى على فنيى المعمل لدقة معلوماتهم وعند تفقده للعلاج الطبيعي فلم يجد سوى 2 من الأخصائيين وآخر مسئول للسلامة المهنية بالمركز , فامر باعادة توزيع المتغيبين على اماكن اخرى بمعرفة الادارة الفنية , كما تقدمت فنية الاحصاء بشكوى تعطل "الطابعة "فامر بالتواصل مع الادارة لاصلاحها كما امر بالتواصل مع مدير التخطيط و مديرة الادارة لحل مشكلة المصعد المعطل.

خطوط السير

كما قرر وكيل الوزارة اعتماد خطوط السير من مدير الادارة شخصيا يتم ارسالها عبر مواقع التواصل وتعتمد ويتم العمل بها في حال بعد المسافه بين الوحدة والادارة.

بعدها توجه الى وحدة الخمسين ولاحظ وجود مياة صرف زراعي خارج مبنى الوحدة بالاضافة الى حشائش كثيفة فقامت مديرة الدعم الفنى على الفور بالتواصل مع غرفة السيطرة والتحكم فى الازمات بالمحافظة وافادوا بان سيتم الاستجابة سريعا وبالفعل بعد انتهاء الزيارة تم كسح مياه الصرف الزراعي كما تم احلال التربة ,و تفقد الوحدة وامر مدير الشئون الادارية بفحص سجلات الحضور والانصراف ,كما تفقد الاستقبال وقام بفحص سجلات الاحالة وطلب تفعيلها بداية من العام الجديد واستكمالها وبسؤاله عن الطبيب الذي من المفترض انه منتذب من وحدة سعداوي تبين غيابه فامر بمجازاته بخصم ثلاثة ايام من راتبه و اعادة توزيع اطباء الاسنان ووجه تحذيرا الى الكاتب وامين المخزن لعدم ارتدائهم زي مناسب للعمل كما امر بالتواصل مع مسئوله الصيانة بالمديرية لاصلاح اجهزة التعقيم .

كما تم المرور على وحدة دمو الجديدة و تلاحظ وجود الممرضة فقط التي افادت بوجود مشكلة في الكهرباء فامر بالتواصل مع اداره التخطيط لارسال مهندسة كهرباء لحل المشكلة كما امر مدير الشئون الادارية بفحص الدفاتر ,وطلبت الممرضة توفير فني معمل لحاجة العمل لذلك فقرر التواصل معه مدير ادارة المعامل بالمديرية لتوفير فني معمل بالوحدة ,كما امر باعادة توزيع اطباء الاسنان المسائي لعدم تواجدهم في النوباتجية ,بالاضافة الى التواصل مع الوحده المحليه لازالة الحشائش الموجودة بالوحدة والافادة من مدير الادارة الصحية في موعد اقصاه يوم الاثنين بما تم في ذلك واثنى على التمريض المتواجد في النوباتجية في جميع مواقع العمل.

بعد ذلك توجه وكيل وزارة الصحة بالفيوم الى وحدة دمو القديمة وبسؤاله عن الطبيب النوباتجي افادت الممرضة بان الاعمال محاله على وحده دمو الجديدة وان الطبيب هناك

وقد تلاحظ وجود موظف بالوحدة المحلية قدم الشكر لوكيل الوزارة لزيارته للوحدة و اشاد بالتزام الممرضه بعملها .

وفي نهاية الجولة تم المرور على الوحدة الصحية بقرية كفور النيل و تلاحظ تواجد النوباتجيه ممرضة وكاتبة و بسؤال عن طبيبة الوحدة افادت الممرضة بان لديها تدريب .

و تفقد سيادته وحدة العلاج الطبيعي وافادت الممرضة بان الاقبال كبير بالوحدة وانهم يتمنون توفير فريق علاج طبيعي مسائي بالوحدة بالاضافة الى بعض الاحتياجات الخاصة ,فامر بالتواصل مع مدير اداره العلاج الطبيعي بالمديرية لامكانية توفير اخصائيى علاج طبيعى في الفترة المسائية بالوحدة مع توفير المستلزمات والاحتياجات اللازمه للعمل كما امر بالتواصل مع مدير ادارة التخطيط بالمديرية لحل بعض المشاكل الخاصة بامدادات الكهرباء داخل غرفه العلاج الطبيعي .

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