بث مباشر.. مباراة برشلونة وأوساسونا في كأس السوبر الإسباني

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم مع مباراة برشلونة وأوساسونا في كأس السوبر الإسباني ، فيشهد هذا اللقاء من تصفيات البطولة حيث يسعى كل فريق للتأهل إلى النهائي والمنافسة على لقب السوبر الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا اليوم :



حارس المرمى: إينياكي بينيا سوتوريس

الدفاع: أليخاندرو بالدي – جيوليس كوندي – رونالد أراوخو – جواو كانسيلو

الوسط: سيرجي روبيرتو – إيلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج

الهجوم: جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

موعد مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة و أوساسونا

وستذاع مباراة برشلونة أمام أوساسونا عبر قناة SSC1 HD التابعة لشركة الرياضة السعودية والحاصل الحصري على حقوق بث البطولة.

معلق مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم

وكلفت قنوات SSC التابعة لشركة الرياضة السعودية المعلقين عبدالله الغامدي وحاتم بطيشة بمهمة الوصف والتعلق على مباراة برشلونة و أوساسونا اليوم.

برشلونة، بطل النسخة الماضية من الدوري الإسباني "الليجا"، يخوض هذه المباراة بغاية الحفاظ على سمعته كأحد أعظم الأندية في تاريخ السوبر الإسباني. يأتي هذا اللقاء في إطار المنافسة الشرسة التي تجمع بين أفضل الفرق في إسبانيا، ويعتبر فريق برشلونة هو البطل التاريخي للسوبر الإسباني برصيد 14 لقبًا، مما يزيد من حماس الجماهير وتوقعاتها لهذه المواجهة المهمة.

في المقابل، يقدم أوساسونا أداءً رائعًا في الموسم الحالي، وهو الصيف الأول له في المشاركة بكأس السوبر الإسباني. يشارك الفريق كوصيف لكأس إسبانيا، مما يجعله طرفًا جديدًا في هذه التجربة. تحقيق الفوز في هذه المباراة سيكون إنجازًا هامًا لأوساسونا وفرصة لتحقيق إنجاز كبير في تاريخهم الكروي.

موعد مباراة مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم

انطلقت صافرة البداية للمباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. يتنافس الفريقان، برشلونة وأوساسونا، في ملعب الأول بارك، حيث يحمل اللقاء الكثير من التشويق والتحديات.

ومن الجدير بالذكر أن هناك غياباً ملحوظاً في صفوف أوساسونا، حيث يتغيب اللاعب يوهان موجيكا بسبب إصابته في رباط الركبة. يعد موجيكا لاعبًا مميزًا وحاسمًا في تكتيكات الفريق، وغيابه قد يكون تحديًا إضافيًا لفريق أوساسونا في هذه المواجهة الهامة. إن إصابات اللاعبين تلعب دورًا حاسمًا في مسار المباريات، وتشكل تحديًا إضافيًا للمدربين في تكوين التشكيلة الأمثل لتحقيق الفوز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأسوسونا | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأسوسونا | من هنـــا

بالنظر إلى أوقات انطلاق المباراة في مختلف الدول العربية، يعكس ذلك الاهتمام الكبير والشغف الذي يحظى به هذا اللقاء في الوطن العربي. تتيح هذه الأوقات إمكانية متابعة المباراة لجماهير كرة القدم في مختلف أنحاء المنطقة، وتجسد الرياضة العالمية والتنافس الرياضي جسراً للتواصل والتفاعل بين الثقافات المختلفة.

في هذا السياق، يترقب عشاق الكرة الإسبانية هذه المباراة بشغف، حيث يتوقعون مواجهة مثيرة بين الفريقين القويين. سيكون لغياب لاعب موجيكا تأثيره على أداء أوساسونا، لكن التحديات تجعل المباراة أكثر إثارة وتشويقًا، مما يزيد من توقعات الجماهير للمشاهدة الرياضية الرائعة التي ستقدمها هذه المواجهة الهامة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في كأس السوبر الإسباني 2024

يتاح لعشاق كرة القدم في الموسم الحالي 2024 فرصة متابعة مباريات كأس السوبر الإسباني عبر مجموعة من القنوات التي تقوم بنقل الأحداث الرياضية بشكل حصري. من بين هذه القنوات، يتألق SSC HD 1 كالناقل الحصري لمباراة الدور نصف النهائي بين برشلونة وأوساسونا اليوم. يأتي هذا الاختيار نتيجة لاختيار المملكة العربية السعودية لتكون الدولة المستضيفة لهذا الحدث الكروي الكبير.

ومن الملاحظ أن المعلق الشهير عبد الله الغامدي سيكون واحدًا من المعلقين الذين سيضفون رونقًا خاصًا لتغطية المباراة، بينما سيشارك حاتم بطيشة أيضًا في إثراء تجربة المشاهدة بتعليقه الرائع. تعتبر الكوادر الإعلامية المتميزة جزءًا هامًا من جذب الجماهير للمباريات الكروية، وهم يلعبون دورًا حيويًا في توصيل الأحداث والتحليلات بشكل ممتع ومثير.

يُبرز هذا الخبر البارز في التغطية الإعلامية للحدث الرياضي، حيث يتيح للمشاهدين فرصة متابعة المباراة بجودة عالية عبر قناة SSC HD 1. يعزز اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة البطولة من الأهمية والجاذبية الخاصة بالمكان، مما يضيف جوًا خاصًا للتجربة الرياضية.

بهذا الإعلان، يزداد حماس الجماهير لمتابعة اللقاء المنتظر بين برشلونة وأوساسونا، ويكون للقناة والمعلقين حضورًا بارزًا في توجيه الأنظار نحو الأحداث الرياضية المثيرة في هذه المرحلة الحاسمة من كأس السوبر الإسباني 2024.