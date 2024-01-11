الأوقاف تعلن افتتاح 31 مسجدًا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية افتتاح 31 مسجدًا غدًا الجمعة، منها 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا.

أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 495 مسجدًا منها 382 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و113 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12 / 1 / 2024 م عدد 11517 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و790 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد التقوى – الشواولة - المنشأة

2. مسجد النور المحمدي – آبار الملك - أخميم

3. مسجد راتب باشا – النغاميش – دار السلام

مديرية أوقاف دمياط

4. مسجد الكحيل القديم – كفر البطيخ

مديرية أوقاف الغربية

5. مسجد المرسي – محمد إبراهيم – كفر شبرا قلوج - زفتى

6. مسجد مجلس مدينة بسيون

7. مسجد الشرشابي – صناديد - طنطا

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد خاتم المرسلين –عزبة سندس – بني مزار

9. مسجد الصالحية القبلي – الصالحية – قرية عبد الله – العدوة

10. مسجد الرحمة – صفط الشرقية

مديرية أوقاف القليوبية

11. مسجد العتيق – كفر الرجالات - طوخ

مديرية أوقاف الإسماعيلية

12. مسجد الصحابة – قرية المناوي - فايد

13. مسجد الرحمن – أم مشاق – قرية الشروق – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد القدس – طما فيوم - إهناسيا

15. المسجد الكبير – قرية بني زايد – ناصر

مديرية أوقاف البحيرة

16. مسجد عباد الرحمن – بريك المصري – بطورس – مركز أبو حمص

17. مسجد نور الإسلام – القظة الشرقية – بطورس – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف الدقهلية

18. مسجد عطية أبو ماضي – الفوايد – مركز الستاموني

مديرية أوقاف أسيوط

19. مسجد الشهداء – عزبة بدران – جزيرة بهيج - أبنوب

مديرية أوقاف قنا

20. مسجد عزبة محمود – الدرب – هو – مركز نجع حمادي

مديرية أوقاف الفيوم

21. مسجد كورنيش النيل – طامية

22. مسجد الرحمة – شكشوك - إبشواي

23. مسجد الرحمة " حمودة مسعود إبراهيم " – ساويرس – م الجمال – طامية

24. مسجد أبو بكر الصديق – ذكي ويصا - سنورس

25. مسجد العتيق – كحك بحري - الشواشنة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد الشيخ عامر – نجع العرب – الغريزات – غرب المراغة

مديرية أوقاف قنا

2. مسجد آل طياح – العركي - فرشوط

3. مسجد السلام – نجع الزهرة – العركي - فرشوط

4. مسجد الإيمان بالله – الدير الشرقي – مركز قنا

5. مسجد الهدى – المحروسة – مركز قنا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. مسجد الكبير – القصابي – سيدي سالم