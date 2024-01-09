الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لعضوية المقارئ

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن عقد الاختبار التحريري للمتقدمين لعضوية المقارئ من الأئمة وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

أوضحت الأوقاف أنه على الآتي أسمائهم الحضور إلى مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مع ضرورة إحضار صورة الرقم القومي.

أسماء المتقدمين لعضوية المقارئ

وبينت الإفتاء أن ذلك وفق الجدول الآتي :-

السبت 27/1/2024م

م الاسم المديرية

1. أحمد خيرى عبده عبدالتواب القاهرة

2. أحمد سعد عباس محيسن القاهرة

3. أحمد صلاح عبد العاطي مرسى القاهرة

4. أحمد عبد المنعم علي الغنام القاهرة

5. أحمد عبد الهادي علي محمد القاهرة

6. بشير إبراهيم محمد علي القاهرة

7. خالد رشدان كامل عبدالله القاهرة

8. سعد صبري يوسف العوضي القاهرة

9. السيد عبدالحكيم محمد علي القاهرة

10. السيد محمد السيد عبد النبي القاهرة

11. السيد محمد عبدالقادر علي القاهرة

12. عبدالرحمن شكري عباس عطا القاهرة

13. علاء فوزي عبيدة محمد القاهرة

14. محمد الحسيني متولي محمود القاهرة

15. محمد شعبان عبد الرؤف عبد الرسول القاهرة

16. محمود حسن محمد أحمد القاهرة

17. محمود فتحي علي موسى القاهرة

18. منصور حسن أحمد حسن القاهرة

19. أحمد عبد الرحمن عبد الواجد عبد الرحمن الجيزة

20. أحمد فارس عمر إمام الجيزة

21. أحمد محمد أحمد حسانين الجيزة

22. أحمد محمد علي علي سعد الجيزة

23. أحمد عربي سيد عبد الرازق الجيزة

24. باسم نبيل مبروك محمد الجيزة

25. سراج الدين محمد محمد سيف الجيزة

26. سعيد سيد عبد الوهاب روبي الجيزة

27. طه بدوى محمود علي الجيزة

28. طه سيد عبدالصمد محمد الجيزة

29. عادل سيد إبراهيم يوسف الجيزة

30. عبد الرحمن محمود محمد عبد العظيم الجيزة

31. عبد العزيز عبد النبي عبده عبد الجليل الجيزة

32. علاء حسن عاشور خضر الجيزة

33. علي عباس محمد أحمد الجيزة

34. عمر عبد القوى علي عبد القوى الجيزة

35. عيد سعيد السيد الغنام الجيزة

36. قدري محمد شوقى أحمد الجيزة

37. كامل رمضان كامل طلبة الجيزة

38. محسن محمد شكرى عرفة الجيزة

39. محمد حمدته عبد الحميد جبر الجيزة

40. محمد عبد الفتاح السيد محمد الجيزة

41. محمود رمضان إسماعيل إبراهيم الجيزة

42. محمود عبد الحميد محمدعبد الحليم الجيزة

43. مصطفى محمود عبد التواب محمد الجيزة

44. ياسر شعبان علي محمد الجيزة

45. أحمد عبد المحسن رضوان علي القليوبية

46. إسلام هشام شعبان شعبان القليوبية

47. أيمن سعد محمد علي يسن القليوبية

48. أيمن يحيى السيد نصار القليوبية

49. تامر محمد شعيب عسكر القليوبية

50. رمضان محمد علي الغزولي القليوبية

51. سعد عبد القادر موسى عبد القادر القليوبية

52. سعد عبد الله حسن سعد القليوبية

53. ضياء الدين أحمد السيد منصور القليوبية

54. عبد الحميد عبد الرحيم عبد الحميد إبراهيم القليوبية

55. عبد الرازق السيد متولي عمارة القليوبية

56. عبد الرازق رسلان رسلان عواد القليوبية

57. عبد الرحمن عبد الوهاب الصياد حسين القليوبية

58. عبد الرحيم محمد حمدي أبو الفتوح محمد القليوبية

59. عبد الله علي محمد علي الهريدي القليوبية

60. عبد الله محمد السيد عبد العال القليوبية

61. عمرو صلاح محمد البكري القليوبية

62. محمد أحمد السيد عبد الصادق القليوبية

63. محمد منصور عثمان عبد الرحمن منصور القليوبية

64. محمود شحات محمد محمود القليوبية

65. مصطفى يوسف عبد الباسط يوسف القليوبية

66. منتصر محمود أحمد منتصر القليوبية

67. وجيه شلبي أحمد عبد الجواد القليوبية

68. إبراهيم إسماعيل إبراهيم الثور الغربية

69. إبراهيم فتحي طه محمد شرف الغربية

70. إبراهيم سيد أحمد محمد البنا الغربية

71. إبراهيم صبحى محمد عسكر الغربية

72. إبراهيم عبد المولى علي الحويرى الغربية

73. إبراهيم محمد إبراهيم البرلسى الغربية

74. إبراهيم محمد إسماعيل الدش الغربية

75. أبوبكر محسن صلاح السيد فياض الغربية

76. أحمد إبراهيم حافظ أبو فدان الغربية

77. أحمد البكري محمد الخولى الغربية

78. أحمد سمير فؤاد عطا الغربية

79. أحمد شعبان محمد السيد خضر الغربية

80. أحمد عوض سليمان حجر الغربية

81. أحمد فرج محمد زويبد الغربية

82. أحمد فيصل عبدالفتاح خلف الغربية

83. أحمد ماهر محمد فرج الغربية

84. أحمد محمد الشحات منصور الغربية

85. أحمد يوسف بسيوني الشرقاوي الغربية

86. إسماعيل عبد الغني السيد المسلمى الغربية

87. بدر محمد بدر علي زيدان الغربية

88. بدير بلال بدير العتراوى الغربية

89. تامر السعيد محمد إبراهيم الغربية

90. حاتم عباس محمد عباس الغربية

91. حامد عبده إبراهيم أبو السعود الغربية

92. حجازي إبراهيم محمد سالم بخيت الغربية

93. حسام عبدالوهاب إبراهيم نجا الغربية

94. خالد السيد إبراهيم درويش الغربية

95. خيري محمد خيري الدين حواس الغربية

96. دياب أحمد دياب الرفاعي الغربية

97. رأفت السيد مصطفى أبو عيطة الغربية

98. رامي مسعد محمود السيد الغربية

99. رجب حمزة علي جبر الغربية

100. رضا السيد عبد الحي أبو حرب الغربية

101. رضا ربيع محمد بلتاجي الغربية

102. رمضان محمد محمود سالم الغربية

103. سامح السيد بدير فودة الغربية

104. سامي صبحى أبو اليزيد رمضان الغربية

105. السباعي أحمد السباعي الصعيدي الغربية

106. السعيد السعيد علي السعيد الغبارى الغربية

107. سليمان عبدالجليل أحمد حسن الغربية

108. السيد عبدالحكيم علي الجربان الغربية

109. السيد مصطفى السواحلي الغربية

110. شريف شعبان عبد الهادي شحاتة الغربية

111. صبحى محمد إبراهيم عثمان الغربية

112. ضياء السيد الدمرداش خير الله الغربية

113. طه فتحي طه شرف الغربية

114. عادل عبد المولى عيد الزناتي الغربية

115. عاصم عبد الله عبد الله شمس الغربية

116. عبد العزيز محمد محمد عبدالرحمن فياض الغربية

117. عبد الفتاح محمد أبو رية السعدني الغربية

118. عبد الله فتحي طه شرف الغربية

119. عبد المقصود السيد عبدالمقصود شيحة الغربية

120. عبدالجليل عبدالرحمن عبدالجليل الجوهري الغربية

121. عبدالحميد عز الرجال مصلحي عابدين الغربية

122. عبدالخالق محمد عبدالخالق عبدالله الغربية

123. عبدالرحمن محمد عبدالعليم عمار الغربية

124. عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى الغربية

125. عصام أحمد عبد الغني القبيصى الغربية

126. عصام عبدالسميع السنوسي صالح الغربية

127. عصام محمد عبدالرحيم محمد شويتة الغربية

128. عمر رمضان عبد الونيس هيبة الغربية

129. عمرو علي إبراهيم البهلوان الغربية

130. عيد عصام خالد خليفة الغربية

131. مجدى عبدالرؤوف الرفاعي محمود الغربية

132. محمد إبراهيم سنبل إبراهيم شرف الدين الغربية

133. محمد أحمد أحمد عبدالله الغربية

134. محمد أحمد عبدالسلام حامد الغربية

135. محمد أحمد محمود الحناوي الغربية

136. محمد بكر عبدالعزيز شديد الغربية

137. محمد حسن محمد القطورى الغربية

138. محمد رأفت عبد الغني القبيصى الغربية

139. محمد رشاد محمد النجار الغربية

140. محمد زيادة نصر زيادة الغربية

141. محمد سعد حسن سعد الغربية

142. محمد سيد عبدالمجيد محمد القحافى الغربية

143. محمد عبدالعزيز عبدالحليم البهنسي الغربية

144. محمد عبداللطيف محمد خضر الغربية

145. محمد علي عبدالخالق الجمال الغربية

146. محمد فتحي السيد علي عبده الغربية

147. محمد محمد مصطفى أحمد شتا الغربية

148. محمد محمود رمضان الحصري الغربية

149. محمد منصور عبدالجليل منصور الغربية

150. محمد ناصر محمد بدوى شلبي الغربية

151. محمد نبيل محمد خليفة الغربية

152. محمود إبراهيم أحمد الفيشاوي الغربية

153. محمود أبو المعاطي عطية جبريل الغربية

154. محمود الدسوقي السيد حرحبرة الغربية

155. محمود حسين عبد الباقي شاهين الغربية

156. محمود حمدان محمد غلاب الغربية

157. محمود رضا عبدالعزيز عبدالجواد الغربية

158. محمود شوقي حامد المهندس الغربية

159. محمود عبدالرحمن مصطفى إبراهيم غانم الغربية

160. محمود عبدالفتاح عبدالرحمن الملاح الغربية



الأحد 28/1/2024م



م الاسم المديرية

1. محمود مصطفى محمد يونس الغربية

2. مسعد فايز علي أبوجبل الغربية

3. مصطفى إبراهيم اليماني بدير الغربية

4. مصطفى أبو اليزيد عبد النبي درويش الغربية

5. مصطفى السيد شفيق درويش الغربية

6. مصطفى محمد إبراهيم حسين الغربية

7. معاذ عبداللطيف محمد خضر الغربية

8. معوض فكرى معوض الأفندي الغربية

9. ناصر عبدالسلام أحمد خضر الغربية

10. هاني فوزى إبراهيم سعد نصير الغربية

11. وليد أحمد المتولى خفاجة الغربية

12. ياسر ربيع علي الشافعي الغربية

13. أحمد برى محمد محمود البوهي الإسكندرية

14. أحمد رمضان عبدالله قابيل الإسكندرية

15. أحمد عبدالعظيم محمود عمارة الإسكندرية

16. أحمد عبدالعليم السيد عبد المعطي الإسكندرية

17. أحمد مصطفى أحمد محمد سليمان الإسكندرية

18. أحمد مصطفى حسن محمود الإسكندرية

19. حسن عبده حسن عبد اللاه الإسكندرية

20. حسن محمد خميس حسن عبد العاطي الإسكندرية

21. الحسين عبداللطيف محمد الإسكندرية

22. سامي أمين محمود عبدالحليم الإسكندرية

23. سعيد منصور السعيد السعدني الإسكندرية

24. شحات عبدالله عبد الهادي عبدالحميد الإسكندرية

25. الشحات عبده محمد شعبان الإسكندرية

26. شعبان محمد خميس مصطفى الإسكندرية

27. صلاح عطية شحاتة رجب الإسكندرية

28. عبد المعطي غالب حسين المرشدي الإسكندرية

29. عبدالرحمن يوسف عطا عبدالمحسن أبو شندي الإسكندرية

30. عبداللطيف السيد عبداللطيف السيد الإسكندرية

31. عبدالله يوسف عطا عبدالمحسن أبو شندي الإسكندرية

32. عطا عبدالمقصود فراد شريري الإسكندرية

33. علي محمد عبدالله عبدالجواد الإسكندرية

34. عمرو إبراهيم أحمد الرفاعي الإسكندرية

35. مبروك عبدالله محمد المزين الإسكندرية

36. محمد عبده متولى أبو بكر الإسكندرية

37. محمد عرفات يوسف محمد الإسكندرية

38. محمد يوسف عطا عبد المحسن أبو شندي الإسكندرية

39. محمود محمد عبدالصادق عمارة الإسكندرية

40. مصطفى علي محمد الحضري الإسكندرية

41. منصور عبد الجواد عبدالمجيد هباله الإسكندرية

42. وجدى غنيم إبراهيم غنيم الإسكندرية

43. أحمد جمعة عاشور محمد الإسماعيلية

44. أحمد سليمان فرج عوده الإسماعيلية

45. أحمد محمد أحمد محمد سليمان الإسماعيلية

46. أحمد محمد محمد أحمد الإسماعيلية

47. حسن عبد الحميد عبد الوهاب إبراهيم الإسماعيلية

48. طه عادل عبدالله عبدالحميد الإسماعيلية

49. عبدالحكيم حسام الدين أحمد محمد الإسماعيلية

50. علي محمد علي السيد الإسماعيلية

51. عمرو جلال محمد متولى الإسماعيلية

52. عمرو نصر سالم محمد إسماعيل الإسماعيلية

53. محمد أحمد محمد نجم سليمان الإسماعيلية

54. محمد عبد المنعم محمد إبراهيم الإسماعيلية

55. محمد علي عبد الله مهدى الإسماعيلية

56. محمود إبراهيم عبد الله إبراهيم الإسماعيلية

57. مصطفى أحمد مصطفى أحمد الإسماعيلية

58. مصطفى منير محمد السيد الإسماعيلية

59. أبو العزم مصطفى حسين عامر كفر الشيخ

60. أحمد دوشن محمد إبراهيم النجار كفر الشيخ

61. أحمد عزمي محمد رضوان جابر كفر الشيخ

62. أحمد علي عبد الهادي علي كفر الشيخ

63. أحمد محمد فاروق علي محمود عيسى كفر الشيخ

64. بكري عبداللطيف عبد الحميد طلحة كفر الشيخ

65. حسام السيد عبد النبي محمد عامر كفر الشيخ

66. السيد أمين محمد حجازي كفر الشيخ

67. السيد ناصر محمود الفالح كفر الشيخ

68. عبد الحي عيد إبراهيم محمد سرحان كفر الشيخ

69. عبدالله جمعه محمد عبدالمجيد كفر الشيخ

70. عزت أحمد عبد الهادي مسلم كفر الشيخ

71. علي عبدالواحد حسن علي كفر الشيخ

72. علي طارق علي نعينع كفر الشيخ

73. عمار عادل محمد برهامي الكفوري كفر الشيخ

74. محمد زغلول عبدالحليم باشا كفر الشيخ

75. محمد سعد على سعد الفقي كفر الشيخ

76. محمد عبد الله جاب الله الحريري كفر الشيخ

77. محمد عبدالرازق صافى الفخرانى كفر الشيخ

78. محمد عبدالله درويش محمد الجارحي كفر الشيخ

79. محمد عبدالوهاب سعد علي كفر الشيخ

80. محمود عبدالحميد محمود عبدالحميد كفر الشيخ

81. مصباح إبراهيم نوح الطباخ كفر الشيخ

82. مصطفى عبده قطب سلامه كفر الشيخ

83. مصطفى محمد مصطفى عبدالله كفر الشيخ

84. هاني رأفت محمد زكى كفر الشيخ

85. وليد نصر أحمد قاسم كفر الشيخ

86. يحيى زكريا رجب قنديل كفر الشيخ

87. إبراهيم فتحي مصطفى محمد الدقهلية

88. أبو بكر محمود علي إسماعيل البطة الدقهلية

89. أحمد محمد توفيق السوداني الدقهلية

90. أحمد منير السيد المرسي الدقهلية

91. أحمد جمال الدين محمد حماد شحاته الدقهلية

92. أحمد حلمي محمود هلال الدقهلية

93. أحمد رمضان حسن جانو الدقهلية

94. أسعد عبد الحميد حسين الدقهلية

95. أشرف محمد إسماعيل محمد الدقهلية

96. أشرف محمد محمد عبده الدقهلية

97. باسم السيد السيد إبراهيم اللايح الدقهلية

98. حامد محمد محمد الفقي الدقهلية

99. حسان محمد علي لقم الدقهلية

100. خالد عاطف يوسف أحمد الدقهلية

101. رباح موسى الحماقي مصطفى الدقهلية

102. سامح عبد الرحيم صالح حسانين الدقهلية

103. السعيد شحتو ذاكي محمد الدقهلية

104. شهدي علوان السيد علي الدقهلية

105. علي محمود علي شهاب الدين الدقهلية

106. عمرو إبراهيم إبراهيم زيد الدقهلية

107. كريم عبد الحميد إبراهيم عبد العال الدقهلية

108. محمد أحمد السيد الجد الدقهلية

109. محمد أحمد عبد الهادي أحمد الدقهلية

110. محمد جمعه مصطفى محمد الدقهلية

111. محمد رضا محمد عبد الوهاب الدقهلية

112. محمد عبد الفتاح عبد القادر طعمه الدقهلية

113. محمد عبد المجيد محمد شطا عماشه الدقهلية

114. محمد عصام محمد عبد المعطي شبانه الدقهلية

115. محمد لطفي أحمد الحسيني فلفل الدقهلية

116. محمد محمود فتحي محمد العزازي الدقهلية

117. محمود المتولي أبو الفتوح محمد فودة الدقهلية

118. محمود حسن محمد حسن الدقهلية

119. محمود رفعت مصطفى الكلاوي الدقهلية

120. محمود طاهر السيد البربري الدقهلية

121. محمود علي السعيد عبد الرحمن الشافعي الدقهلية

122. محمود علي علي أحمد برايا الدقهلية

123. محمود ماهر كامل علي الدقهلية

124. محمود ناصر شعبان إبراهيم الدقهلية

125. مصطفى فتحي مصطفى زغلول الدقهلية

126. مصطفى محمد جمعه مصطفى الدقهلية

127. نور الدين محمد عبد الخالق حسين الدقهلية

128. هشام أبو الفتوح نبيه الطوخي الدقهلية

129. وليد مصطفى السعيد أحمد الدقهلية

130. رضا إبراهيم القدري حسنين دمياط

131. رضا أحمد السيد العطوي دمياط

132. الشربيني أحمد الشربيني الشربيني دمياط

133. صلاح الدين الموافي مهران سعد دمياط

134. عبد الله محمد وهبة دسوقي دمياط

135. عبد الله يسري أحمد عبد المجيد دمياط

136. علاء نصر سيد أحمد الجوهري دمياط

137. عمار محمود عبد الرازق عبد المجيد دمياط

138. محمد المرسي شحاته السري دمياط

139. محمد حسني محمود الفار دمياط

140. محمد حسين شفيق قنديل دمياط

141. محمد سعد يوسف محمد دمياط

142. محمد عبد اللطيف محمد العراقي دمياط

143. محمد علي حسين معروف دمياط

144. محمود عبد السلام عبده سليم دمياط

145. مصطفي علم الدين عبده سلطان دمياط

146. هاني سعد مصطفى المنير دمياط

147. وجدي عوض سعد إبراهيم دمياط

148. ياسر أحمد عمر الدمهوجي دمياط

149. ياسين نبيل عبدالله الأمير دمياط

150. يوسف محمد يوسف أحمد عبد الهادي دمياط

151. أيمن محمود محمد محمد حماد شمال سيناء

152. رضا حسن محمد هدى شمال سيناء

153. سعيد عبد الفتاح محمود سويلم شمال سيناء

154. عبد العزيز حسن سليمان خليل شمال سيناء

155. عبد الله علي عبد البديع صقر شمال سيناء

156. عبد الله فوزى صادق خلف شمال سيناء

157. عمر أشرف موسى أبو كلوب شمال سيناء

158. محمد عبد العزيز محمد مصطفى شمال سيناء

159. محمد عبد النعم السعيد عبد المنعم شمال سيناء

160. مصطفى حسن سليمان عزارة شمال سيناء



الاثنين 29/1/2024م



م الاسم المديرية

1. إبراهيم جاد المولي بسيوني البحيرة

2. إبراهيم رزق إبراهيم غانم البحيرة

3. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي البحيرة

4. أحمد إسماعيل سيد أحمد مرسي البحيرة

5. أحمد السيد أحمد طلبة البحيرة

6. أحمد دسوقي عبد الجواد دسوقي البحيرة

7. أحمد عبد المنعم عبد الحفيظ أبو فيه البحيرة

8. أحمد محمد إبراهيم محمود البحيرة

9. أحمد محمد عبد الحميد كشك البحيرة

10. أحمد محمد عبد المجيد الفاضلي البحيرة

11. أحمد محمد علي السقا البحيرة

12. أحمد محمد فتحي محمد أحمد مصطفي البحيرة

13. أحمد هاشم عبد الغفار شعبان البحيرة

14. إسلام هلال هلال محمد الأحول البحيرة

15. بهاء عبد الله محمد إبراهيم البحيرة

16. جاسر عبود جاسر سالم البحيرة

17. جمال حمادة محمد مصطفى البحيرة

18. جمعه محمد جمعه الخور البحيرة

19. حسين نايف بسيوني عبد النبي البحيرة

20. حمدي الصابر عبد اللطيف عبد الونيس البحيرة

21. حمدي علي عبد الرحمن محمد البحيرة

22. خالد محمد السيد القط البحيرة

23. رضا عبد الكريم عبد السيد عبد المجيد البحيرة

24. سامح خالد محمد أحمد البحيرة

25. السيد السعيد سعد أحمد الجندي البحيرة

26. عبد الله أحمد سعد قنديل البحيرة

27. عبد المنصف عز الدين أبو زيد علي البحيرة

28. عمرو خميس عبد السلام القط البحيرة

29. عيسي محمد عبد الهادي محمد أبو بكر البحيرة

30. فايز فتحي خالد محارب البحيرة

31. كامل السيد كامل جوهر البحيرة

32. محمد إبراهيم خليفة البحيرة

33. محمد أحمد محمد حسن شحاتة البحيرة

34. محمد السيد أحمد دويدار البحيرة

35. محمد خيري عبد المعطي البحار البحيرة

36. محمد رجب عبد العزيز حميدة البحيرة

37. محمد سعد إبراهيم عبد المقصود البحيرة

38. محمد صبري عبد العظيم موسي البحيرة

39. محمد عبد الفتاح سالم عوض البحيرة

40. محمد عبد الله عيد بهنسي البحيرة

41. محمد فايز محمد كمال البحيرة

42. محمد فرج كامل فتح أبو سمك البحيرة

43. محمد محمود عبد اللطيف أحمد البحيرة

44. محمد مصطفي علي علي حسين البحيرة

45. محمود إبراهيم الجنايني البحيرة

46. محمود سعيد أبو الفتوح الضهراوي البحيرة

47. محمود محمد عيد محمد بدوي البحيرة

48. مصطفي محمد محمود علوان البحيرة

49. نور الدين بسيوني يونس بسيوني زنباع البحيرة

50. يوسف السيد محمود عيد حمزه البحيرة

51. أحمد حامد محمد أحمد بني سويف

52. أحمد حسن موسي علي بني سويف

53. أحمد صابر محمد أبو العلا بني سويف

54. أحمد طه محمود عبدالسلام بني سويف

55. أحمد عبدالله مختار محمد بني سويف

56. أحمد علي أحمد متولي بني سويف

57. أحمد علي حسن محمد بني سويف

58. أحمد علي عبدالحليم محمد بني سويف

59. أحمد محمد سعد محمد بني سويف

60. أحمد محمد عثمان إبراهيم بني سويف

61. أحمد نادي محمد عبد العال بني سويف

62. أحمد يحي محمد سلام بني سويف

63. أشرف سيد عبدالنبي بني سويف

64. أشرف عبد الحميد عبد العليم حسان بني سويف

65. جابر حسين أحمد محمود بني سويف

66. جابر محمد محمود فخر الدين بني سويف

67. جاسر أحمد فراج أحمد بني سويف

68. حازم خميس عبدالرؤوف بني سويف

69. حجاج عرفات محمد خليل بني سويف

70. حسن أبو بكر حسن عرابي بني سويف

71. حسن سيد فكري محمد بني سويف

72. حسن محمد رفاعي محمد بني سويف

73. حسين محمد أحمد سليمان بني سويف

74. حمادة جمعة محمد عبدالعليم بني سويف

75. حمادة عبدالكريم قطب بني سويف

76. حمادة عيد قرني أحمد بني سويف

77. خالد محمود عودة عثمان بني سويف

78. خيري فتحي حسين شاهين بني سويف

79. ربيع جمال محمد عبداللطيف أبو زيد بني سويف

80. ربيع شعبان محمد علي بني سويف

81. ربيع فتحي محمد عبدالعزيز بني سويف

82. ربيع قرني حافظ سعد بني سويف

83. رجب عبد العاطي محمد عبد العاطي بني سويف

84. رجب محمد فتحي إبراهيم بني سويف

85. رمضان ربيع عبداللطيف محمد بني سويف

86. رمضان صلاح الدين عبدالله صالح بني سويف

87. زايد حسن محمد حسن بني سويف

88. سامح عبدالستار عبدالفتاح محمد بني سويف

89. سعيد محمد محمد عبدالهادي بني سويف

90. سيد الأمين فاروق مفتاح بني سويف

91. السيد رجب أحمد عبدالله بني سويف

92. سيد صلاح عويس يونس بني سويف

93. شعبان نادي محمد عبدالعال بني سويف

94. صبحي شعبان أبو الحسن إبراهيم بني سويف

95. طه علي محمد حسن بني سويف

96. طه محمد عبدالفتاح جابر بني سويف

97. طه محمد فهمي عبدالعظيم بني سويف

98. طه محمد محمد محمد بني سويف

99. طه يوسف قرني بني سويف

100. عادل محمد حسين محمد بني سويف

101. عاشور عامر حسن أحمد بني سويف

102. عبد الرحيم صالح سيد محمد بني سويف

103. عبدالجليل لطفي أبو بكر عبداللطيف بني سويف

104. عبدالرحمن سيد مصطفي محمد بني سويف

105. عبدالرحمن عويس حسن ناصر بني سويف

106. عبدالله خير الله أبو شناف صالح بني سويف

107. عبدالله سلامة سيد سالم بني سويف

108. عبدالمنعم هيبة عبدالمنعم بني سويف

109. عشري عبدالدايم محمود سيد بني سويف

110. علاء شحات عبدالفتاح معوض بني سويف

111. علي سيد عبدالعظيم أحمد بني سويف

112. علي صالح علي جودة بني سويف

113. عمرو يحي أمين محمد بني سويف

114. عيد أحمد محمد محمد بني سويف

115. فتحي أحمد فتحي سعد بني سويف

116. كامل عبد الفهيم أحمد أبو النور بني سويف

117. كريم رجب فتحي إبراهيم بني سويف

118. محمد بركات محمد أمين بني سويف

119. محمد جابر سيد عبدالسلام بني سويف

120. محمد جمعة أحمد محمد بني سويف

121. محمد جمعة شعبان جبر بني سويف

122. محمد حسن محمد رفاعي بني سويف

123. محمد حميدة إبراهيم عبدالمجيد بني سويف

124. محمد رمضان خميس أحمد بني سويف

125. محمد سعيد أحمد عبدالعزيز بني سويف

126. محمد سيد محمد علي بني سويف

127. محمد شعبان أحمد حسن بني سويف

128. محمد طه عبد العاطي عبدالرازق بني سويف

129. محمد عبدالكريم عيسي موسي علي بني سويف

130. محمد علي عبدالجواد محمد بني سويف

131. محمد عناني أحمد عطا بني سويف

132. محمد عيد قرني عبداللطيف بني سويف

133. محمد محمد دويب عبدالجواد بني سويف

134. محمد محمود حسن حزين بني سويف

135. محمد ياسر محمد سدس بني سويف

136. محمود علي قطب أحمد بني سويف

137. محمود محمد أبو سريع مبروك بني سويف

138. محمود محمد حويحي مرسي بني سويف

139. محمود يوسف محمد حسن بني سويف

140. مشهور علي شعبان إبراهيم بني سويف

141. مصطفى طه عبد العاطي عبدالرازق بني سويف

142. مصطفى نادي طاهر عبدالناصر بني سويف

143. مصطفي عبدالله محمد عيسي بني سويف

144. مصطفي قرني سعد أحمد بني سويف

145. مصطفي محمد محمد حسن بني سويف

146. معتز مسلم عبدالجواد عبدالمقصود بني سويف

147. ياسر صالح حسن عطية بني سويف

148. ياسر عبدالعظيم حماد عبد الجيد بني سويف

149. يحي أحمد شحات محمد بني سويف

150. إبراهيم عوض عبد الله عاشور بورسعيد

151. إسماعيل إبراهيم محمد سليم بورسعيد

152. حسان حسن السيد حامد بورسعيد

153. الخضري محمد الخضري جسن بورسعيد

154. صابر محمد السيد السيد نجم بورسعيد

155. فؤاد السعيد محمد الساعي بورسعيد

156. محمد عبد العزيز محمد السيد بورسعيد

157. محمد عوض محمد علي منصور بورسعيد

158. يوسف الحسني يوسف عبد القادر بورسعيد

159. أحمد السيد محمد محمد جنوب سيناء

160. أحمد محمد أحمد بدوى جنوب سيناء

161. محمد إبراهيم لسعيد عواد جنوب سيناء



الثلاثاء 30/1/2024

م الاسم المديرية

1. أحمد سليم عبد الله حسين أسوان

2. أحمد عامر عطيتو عامر أسوان

3. أحمد فتحي محمد أحمد أسوان

4. أحمد محي الدين محمد حسن أسوان

5. إسلام رمضان عطيتو محمود أسوان

6. الأمير جاد الرب مسعود خميس أسوان

7. البدري حسين أحمد حسن أسوان

8. حسين أحمد محمد حفني أسوان

9. حسين محمد مصطفى حسن أسوان

10. ركابي أبو الحس عثمان علي أسوان

11. السيد عبد الحليم السيد عبد الحليم أسوان

12. شعبان محمد كامل أحمد أسوان

13. صلاح أحمد عبد الله أحمد أسوان

14. طه سعدي إبراهيم حامد أسوان

15. عبد الحميد أحمد محمد حفني أسوان

16. عبد الله إسماعيل محمد أحمد أسوان

17. عبد الله عيد مرغني سليمان أسوان

18. عبد الله يوسف السيد يوسف أسوان

19. عبد الهادي محمد محمود محمد أسوان

20. عيسى أحمد محمد حسين أسوان

21. محمد حسان محمد كامل أسوان

22. محمد عبد الحارث عبد الله سعيد أسوان

23. محمد عبد العزيز عيسى عبد القادر أسوان

24. محمد محسن أحمد السيد أسوان

25. محمود خضرى رضوان عمر أسوان

26. محمود سايح محمد الصغير أسوان

27. محمود سليم بسطاوي إبراهيم أسوان

28. محمود محمد علي حسين محمد أسوان

29. محيى حسين إبراهيم محمد أسوان

30. مصطفى أحمد محمد أحمد أسوان

31. مصطفي خالد حسين محمد أسوان

32. موسى دكتور أحمد عمر أسوان

33. موسى ربيع موسى بشير أسوان

34. أبو بكر محمد محمد عطيفي أسيوط

35. أحمد مصطفى محمد عبدالجليل أسيوط

36. أسامة علاء الدين محمود أحمد أسيوط

37. أسامة عمر محمود محمد أسيوط

38. أشرف عطا شحاته قطب أسيوط

39. بدران عبد العزيز بدران سيد أسيوط

40. جلال سيف النصر أحمد علي أسيوط

41. جمال عبد الإمام خليل حسين أسيوط

42. حسن أحمد علي عبد الله أسيوط

43. حسن بكر محمد بكر أسيوط

44. حسن محمد عبد العزيز على أسيوط

45. الحسن محمد علي أحمد أسيوط

46. خالد محمد حسن عبد الله أسيوط

47. سيد عبد الرحيم أحمد إبراهيم أسيوط

48. سيد عطا الكريم سليم أحمد أسيوط

49. عبد الغفور محمد صديق أحمد أسيوط

50. عبد الله عبد الرازق محمد راشد أسيوط

51. عبد الملك عبد الرازق محمود أسيوط

52. كامل سيد محمد سعيد أسيوط

53. كمال فارس علي فهمى أسيوط

54. ماهر مصطفى عبد الرحمن أسيوط

55. محمد أحمد حسين علي عبد النبي أسيوط

56. محمد جاد الرب سليمان جاد الرب أسيوط

57. محمد جمال علي جودة أسيوط

58. محمد حمدي محمد سيد أسيوط

59. محمد صابر حسانين محمد أسيوط

60. محمد عبد الرحيم محمد عبد الله أسيوط

61. محمود ثابت عبد اللطيف عبدالمطلب أسيوط

62. محمود سيد علي عاشور أسيوط

63. محمود عبد النعيم أحمد سيد أسيوط

64. محمود عبدالله عبد المقصود أسيوط

65. محمود محمد عبد الله أحمد أسيوط

66. مصطفى إبراهيم أحمد إبراهيم أسيوط

67. مصطفى أحمد سليمان على أسيوط

68. معتز عمر محمود محمد أسيوط

69. ممدوح إبراهيم خليل محمد أسيوط

70. ممدوح حمد حسين أسيوط

71. هاني صديق محمد حسن أسيوط

72. هاني فتحي حسانين محمد أسيوط

73. وليد عثمان عبد الرحمن عثمان أسيوط

74. ياسين تهامي محمود حسانين أسيوط

75. إبراهيم حسين الضوي أبو العلا الأقصر

76. إبراهيم سيد صادق رضوان الأقصر

77. أبو الوفا أحمد محمود أحمد الأقصر

78. أحمد الطيب سليم أبازيد سليم الأقصر

79. أحمد بخيت أحمد مدنى الأقصر

80. أحمد جابر عبد الحارث خليل الأقصر

81. أحمد خليل عراقي محمد الأقصر

82. أحمد علي أحمد محمود الأقصر

83. أحمد محمد بيومي أبو زيد الأقصر

84. أشرف عبد الله النوبي برسي الأقصر

85. أشرف محمد سيد محمد الأقصر

86. أيمن ثابت محمد حسين الأقصر

87. بدري أحمد عبد الله إبراهيم الأقصر

88. بهاء أحمد حجاج محمد الأقصر

89. ثابت عبد الجليل آمين أحمد الأقصر

90. حسن أحمد محمود سيد الأقصر

91. حسين بدرى أحمد منصور الأقصر

92. الحسين محمد أحمد محمد الأقصر

93. خالد إبراهيم حسين إبراهيم الأقصر

94. خالد عبد الرضي الأمير محمد الأقصر

95. سعيد محمد أحمد الطاهر الأقصر

96. سيد حسين قرين عبدالجليل الأقصر

97. سيد محمد عبد الحافظ محمد الأقصر

98. عبد التواب عزت عبد التواب الضوى الأقصر

99. عبد الحليم أحمد عبد الحليم سعد الأقصر

100. عبد الحميد محمد عبد الحميد حزين الأقصر

101. عبد الحميد محمد عطيتو محمد الأقصر

102. عبد السلام أحمد إبراهيم عبدا لرحمن الأقصر

103. عبد الشافي أبو السعود دسوقي حامد الأقصر

104. عبد الصبور أحمد عبد الصبور عبد الكريم الأقصر

105. عبد الناصر عبد الفراج أحمد محمود الأقصر

106. عبدالرحيم محمد أحمد إبراهيم الأقصر

107. عبدالسلام محمود علي محمد الأقصر

108. عبدالناصر شحات محمد أحمد الأقصر

109. عبدالناصر محمود علي محمد الأقصر

110. علاء ربيع علي مصطفي الأقصر

111. علي السيد الصادق حفني الأقصر

112. علي عبدالفتاح محمد امين الأقصر

113. علي هندي محمد سيد سليمان الأقصر

114. عمرو عبد الرضي عبدا لعظيم علي الأقصر

115. عيسى محمد بسطاوي بغدادي الأقصر

116. محمد أبو الغيط إبراهيم أحمد الأقصر

117. محمد النوبي إبراهيم أحمد الأقصر

118. محمد حسن علي حسين الأقصر

119. محمد عبد الحميد بدوي محمد الأقصر

120. محمد عبدالرحمن السيد محمد الأقصر

121. محمد فتحي عبد الرازق علي الأقصر

122. محمد محمود أحمد محمود الأقصر

123. محمد مصطفي عراقي أحمد الأقصر

124. محمود إبراهيم علي أحمد الأقصر

125. محمود أحمد محمد علي الأقصر

126. محمود عبد الرحيم حفني صديق الأقصر

127. محمود عبده ايوب جودة الأقصر

128. محمود علي محمد إسماعيل الأقصر

129. محمود ماهر محمد قناوي الأقصر

130. محمود محمد بيومي أبوزيد الأقصر

131. مصطفى عبد الراضي حفني محمد الأقصر

132. مصطفى عبد العزيز خضري أحمد الأقصر

133. ممدوح محمد حسن حسين الأقصر

134. ناجح فتحي قوت قاسم الأقصر

135. حسام الدين محمود عبد المنعم النحاس البحر الأحمر

136. سليمان عصام عبد النعيم أحمد البحر الأحمر

137. عبد الله مساعد فؤاد الصعيدي البحر الأحمر

138. محمد أبو القاسم عبد الحميد البحر الأحمر

139. محمد مصطفى كامل سليمان البحر الأحمر

140. أحمد إبراهيم أبو المجد محمود سوهاج

141. أحمد أبو زيد إسماعيل محمد سوهاج

142. أحمد السيد أحمد عطية سوهاج

143. أحمد السيد حريز عبد المنعم سوهاج

144. أحمد حمدي أحمد سباق سوهاج

145. أحمد صلاح محمد السيد سوهاج

146. أحمد عبد الحميد أحمد عبد اللطيف سوهاج

147. أحمد عبد العال عباس كمال الدين سوهاج

148. أحمد عبد العليم عبد الرحيم مرسى سوهاج

149. أحمد علي عبد المبدي علي سوهاج

150. أحمد محمد جاد الرب أحمد سوهاج

151. أحمد محمد محمد أحمد سوهاج

152. أحمد عبد الرحمن خليل محمود سوهاج

153. بسام أحمد علي السيد سوهاج

154. حازم عزت علي حميد سوهاج

155. رمضان عبد الله محمد محمدين سوهاج

156. السيد أحمد إبراهيم محمد سوهاج

157. صلاح عدوى عبد الرحمن عبد الرحيم سوهاج

158. طه السيد محمد شافع سوهاج

159. عبد الله محمود حلمى محمد سوهاج

160. عبد الله معروف علي يوسف سوهاج



الأربعاء 31/1/2024م



م الاسم المديرية

1. عبد النعيم أحمد مصطفى محمد سوهاج

2. كمال الدين أحمد عباس السيد سوهاج

3. محمد إبراهيم محمد عبد الكريم سوهاج

4. محمد السيد أحمد عبد المحسن سوهاج

5. محمد السيد السيد هاشم سوهاج

6. محمد خلف محمود محمد سوهاج

7. محمد رمضان حجازي قاسم سوهاج

8. محمد صابر عبد العال همام سوهاج

9. محمد عبد العال أبو شبكه عبد العال سوهاج

10. محمد يوسف بدري أحمد سوهاج

11. محمود خلف محمود محمد سوهاج

12. محمود عبد اللاه حفني أحمد سوهاج

13. محمود فتح الله محمد عبد الدايم سوهاج

14. مشهور أحمد ضرار فتح الله سوهاج

15. مصطفى أحمد محمد محمد سوهاج

16. مصطفى جمال محسب علي سوهاج

17. ناصر عبده عبد اللاه محمد سوهاج

18. نشأت أحمد خلف السيد سوهاج

19. هشام عبد المبدي خلف حصاوي سوهاج

20. يسري إبراهيم عبد المنعم أحمد سوهاج

21. أحمد جمال السيد عبدالرحيم السويس

22. أحمد حمدي عبدالفتاح أحمد السويس

23. أحمد قدري محمد محمود نصار السويس

24. أحمد عبد الناصر فكري محمد السويس

25. صابر محمد صابر محمد السويس

26. صابر محمد عبدالباقي سيد السويس

27. عبدالله محمد نعمة الله محمود السويس

28. محمد عبد المولى طه عبدالعال السويس

29. إبراهيم عبد الرازق عبد البر صقر الشرقية

30. إبراهيم أحمد محمد عطية الشرقية

31. إبراهيم عبد الكريم إبراهيم عبد الخالق الشرقية

32. أحمد السيد حسني عبد الله الشرقية

33. أحمد السيد عبد الغفار السيد الشرقية

34. أحمد الشبراوي محمد السيد الشرقية

35. أحمد أنور أحمد إبراهيم الشرقية

36. أحمد بدران حسن بدران الشرقية

37. أحمد جمعة محمد محمد سليم الشرقية

38. أحمد سعيد عبد القادر علي الشرقية

39. أحمد شحته محمد محمد الشرقية

40. أحمد صلاح الدين عبد الله إبراهيم الشرقية

41. أحمد صلاح محمد إسماعيل الشرقية

42. أحمد عبد العزيز أبو زيد محمود الشرقية

43. أحمد عبد الله محمد عبد الله الشرقية

44. أحمد عبد الوكيل متولي عامر الشرقية

45. أحمد فهمي وصفي محمد الشرقية

46. أحمد محمد السيد النبيه الشرقية

47. أحمد محمد السيد علي عبد الرحمن الشرقية

48. أحمد محمد حسين دسوقي مشعل الشرقية

49. أحمد محمد عطية يوسف النجار الشرقية

50. أحمد محمد فوزي عطية الشرقية

51. أحمد نجاح مصطفى محمد الشرقية

52. أحمد يحيي السيد عبد الجليل الشرقية

53. أسامة محمد عبد العال محمد الشرقية

54. إسلام أبو هاشم محمد فتحي الشرقية

55. إسلام السيد حامد حامد الشرقية

56. إسلام محمد منصور أحمد الشرقية

57. إسلام مصطفى عبد اللطيف محمد الشرقية

58. إسلام مصطفى محمود عثمان الشرقية

59. أيمن عصام الدين عبد الفتاح مدبولي الشرقية

60. أيمن محمد محمد عبد الهادي الشرقية

61. بلال جمال عبد الفتاح حبيب الشرقية

62. بهجات السيد يوسف يوسف الشرقية

63. حامد أحمد محمد حسن الشرقية

64. حامد محمد علي عثمان الشرقية

65. حسام أحمد إبراهيم محمد الناقة الشرقية

66. حسان حمدي حسان محمود الشرقية

67. حسن أحمد ضياء الدين الصاوي علي الشرقية

68. حسن محمد فرحات أمين الشرقية

69. حسين صابر حسين حسن الشرقية

70. حمادة محمد خليل محمد الشرقية

71. خالد إبراهيم جمعة أبو العلا الشرقية

72. خالد عبد الهادي رمضان الشرقية

73. خطيب محمد محمد إبراهيم الشرقية

74. رضا فتحي السيد عثمان الشرقية

75. رضا محمد عبد المتعال منصور الشرقية

76. رضا محمد نجيب وحسب الله الشرقية

77. سامح محمد حبيب عوض الله الشرقية

78. السيد إبراهيم سالم علي الشرقية

79. السيد عادل عبد الصادق عوض الشرقية

80. السيد محمد عبد العزيز محمود الشرقية

81. شريف محمد محمد أحمد عبد الموجود الشرقية

82. الطاهر سليمان الطاهر سليمان الشرقية

83. عبد الحميد عبد الحميد سليمان حسن الشرقية

84. عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أحمد الشرقية

85. عبد الرحمن سمير عبد الرحمن أحمد الشرقية

86. عبد الرحمن فوزي السيد أحمد الشرقية

87. عبد الرحمن مجدي عبد الوهاب محمد الشرقية

88. عبد الله السيد عبد الله محمد الشرقية

89. عبد الله علي محمد محمد الشرقية

90. عبد الله محمد محمد علي الشرقية

91. عبد المنعم محمد عطية عبد السلام الشرقية

92. علاء أحمد علي صديق الشرقية

93. علاء متولي محمد عبد الله الشرقية

94. علاء محمد حسين عوض الشرقية

95. علي جمال علي جمعة الشرقية

96. عماد صالح محمد علي الشرقية

97. عمرو رمضان حسن أحمد الشرقية

98. فوزي محمد عثمان السيد الشرقية

99. لطفي عبد الحليم لطفي محمد إبراهيم الشرقية

100. لطفي محمود إبراهيم الدسوقي الشرقية

101. محمد أحمد عبد البديع أحمد الشرقية

102. محمد السيد أحمد السيد الشرقية

103. محمد السيد إسماعيل علي الشرقية

104. محمد بشري السيد محمودي الشرقية

105. محمد جميل عطوة علي الشرقية

106. محمد خضر عبد الله علي الشرقية

107. محمد راضي محمود محمد الشرقية

108. محمد شحاتة إبراهيم السيد الشرقية

109. محمد صابر أحمد الشافعي الشرقية

110. محمد صابر عوض يوسف عوض الشرقية

111. محمد طلعت عبد الله خليل الشرقية

112. محمد عابدين كامل محمد الشرقية

113. محمد عبد الحليم سيد محمد الشرقية

114. محمد عبد الحميد محسن محمد الشرقية

115. محمد عبد العاطي سعيد عبد الرحمن الشرقية

116. محمد عبد المنعم محمد محمد الشرقية

117. محمد عبده أحمد محمد علي الشرقية

118. محمد عصام إبراهيم محمد الشرقية

119. محمد عصام السيد عبد الرحمن الشرقية

120. محمد عطية محمد رمضان الشرقية

121. محمد كرم محمد الهادي خليل الشرقية

122. محمد لمعي محمد عبد الدايم الشرقية

123. محمد محمد محمود أحمد الجلودي الشرقية

124. محمد مصطفى محمد عوض قاسم الشرقية

125. محمود بشري السيد محمودي الشرقية

126. محمود سعيد السيد إمام الشرقية

127. محمود علي عبدالسلام علي الشرقية

128. محمود علي منصور إبراهيم الشرقية

129. محمود فوزي عطية جاد الشرقية

130. محمود محمد أحمد محمد الشرقية

131. محمود محمد سيد أحمد محمد الشرقية

132. محمود محمد محمد الظاهر الشرقية

133. محمود محمد محمود محمد الشرقية

134. مدحت محمد موسى عطية الشرقية

135. مصطفى جمال أحمد محمد عبد المقصود الشرقية

136. مصطفى عبد المنعم محمد الشرقية

137. مصطفى قاسم السيد إبراهيم الشرقية

138. ناصر عبد الأعلى عطية الشرقية

139. نبوي جمال محمد محمد إبراهيم الشرقية

140. وائل محمد محمد سليم الشرقية

141. وليد صلاح عطية محمد الشرقية

142. يحيي محمد عبد الله محمود الشرقية

143. أحمد أبو بكر علي أبو بكر قنا

144. أحمد عبد الباسط فهمي مهدي قنا

145. خميس محمد أحمد يونس قنا

146. ربيع علي حسن عبد المعطي قنا

147. عبد الرحمن خالد أبو المجد إسماعيل قنا

148. علي أحمد محمد أحمد قنا

149. علي حساني عثمان أحمد قنا

150. محمد حمدي علي خليل قنا

151. محمد خليفة محمد سيد قنا

152. اسلام محمد شعبان جادو مطروح

153. زكريا موسى مستور جبريل مطروح

154. عبدالرحمن صبري متولى غازي مطروح

155. عبدالله سمير عوض الشيخ مطروح

156. عبدالواحد أحمد حسين شبانة مطروح

157. محمد بدوى محمد عبدالله مطروح

158. محمد عبدالفتاح عبد الشافي عبد الغني مطروح

159. محمد عبدالله علي عبد العاطي مطروح

160. محمد علي السد شعلة مطروح

161. معاذ عادل محمد برهامي مطروح



الخميس 1/2/2024م

م الاسم المديرية

1. أحمد عبد الله أحمد روبي الفيوم

2. أحمد علي محمد عبد السلام الفيوم

3. أحمد محمد عبد الفتاح الفيوم

4. اسلام محمد شعبان حميدة الفيوم

5. إسلام محمد عبد الباقي محمد الفيوم

6. إسلام محمد عبد الباقي محمد الفيوم

7. جمال أحمد عبد العال موسي الفيوم

8. سعيد محمود طاهر عبد النور الفيوم

9. عبد القوي جمعة إسماعيل إبراهيم الفيوم

10. عبد الله عبد اللطيف رياض الفيوم

11. عبد الله مصطفى أحمد محمد الفيوم

12. علي رمضان إبراهيم أحمد الفيوم

13. غريب محمد علي عبد السميع الفيوم

14. محمد أحمد حسين عبد الحميد الفيوم

15. محمد أحمد محمود عبد الباقي الفيوم

16. محمد حسن أبو سيف محمد الفيوم

17. محمد حمدي محمد صالح الفيوم

18. محمد رمضان عبد القوي الفيوم

19. محمد رمضان نادي مسعد الفيوم

20. محمد سيد عبد الغني مسعود الفيوم

21. محمد شحاتة بشير عوض الفيوم

22. محمد عبد النبي سيد رجب الفيوم

23. محمد محمود خليفة إبراهيم الفيوم

24. محمود جمعه عبد الله عبد الواحد الفيوم

25. محمود عبد العظيم عبد الناصر الفيوم

26. محمود محمد خميس فرج الفيوم

27. مصطفى السيد حسان قابيل الفيوم

28. وليد ظايط محمد علي الفيوم

29. أحمد إبراهيم عبد السميع إبراهيم المنوفية

30. أحمد زيدان محمد زيدان المنوفية

31. أحمد سلامة أحمد عطية المنوفية

32. أحمد عبد المحسن أحمد محمدولي المنوفية

33. أحمد محمد رضا محمود الصاوي المنوفية

34. أحمد محمد عبد الحميد محمد بحيرى المنوفية

35. أحمد محمود محمد أبو سالم المنوفية

36. أحمد بسيوني علي عبد الرحمن المنوفية

37. إسلام محمد محمد ريشة المنوفية

38. أمين إبراهيم محمد إبراهيم المنوفية

39. بشير السيد السيد شكر المنوفية

40. تأمر عبد الباقي محمد عماره المنوفية

41. رأفت عبد النبي حسنين شعبان المنوفية

42. ربيع مهدي عبد السيد أبو حسن المنوفية

43. رضا السيد رمضان منصور المنوفية

44. سعد محمد مبروك زغلول المنوفية

45. سلامة عبد البديع منصور هلال المنوفية

46. شريف درويش أبو الحسن بدوي المنوفية

47. شريف عبد الرسول عبد الجيد داود المنوفية

48. صالح صادق صالح علي المنوفية

49. عبد الحكيم محمد عبد الحكيم الفرماوي المنوفية

50. عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمود المنوفية

51. عبد الكريم مصطفي محمد أحمد المنوفية

52. عبد الله محمد محمود جمعة المنوفية

53. عصام عبد الحليم عبد الشافي أبو زيد المنوفية

54. عصام محمد أبو العزم القلشي المنوفية

55. عمار السيد السيد شكر المنوفية

56. غريب محمود محمد عبد العال المنوفية

57. كريم حسن محمد الخضري المنوفية

58. كمال عبد الفتاح محي الدين سليم المنوفية

59. محمد حسان عبد المنطلب حسان عمر المنوفية

60. محمد عادل علي عبد المجيد المنوفية

61. محمد فتحي السيد حسن المنوفية

62. محمد فؤاد علي شحاتة المنوفية

63. محمد محمود محمد الفرماوي المنوفية

64. محمد محمود محمد القويسني المنوفية

65. محمدالسيدأحمد عبدالعزيز أبوعوف المنوفية

66. محمود جمال فتحي الخولي المنوفية

67. محمود عبد اللطيف محمود الخولي المنوفية

68. ممدوح كمال راغب المرسي الأشقر المنوفية

69. إبراهيم أحمد جارحي حسانين المنيا

70. إبراهيم خلف فايز محمد المنيا

71. أحمد إبراهيم عبد الحفيظ أحمد المنيا

72. أحمد حجاج سيد رشوان المنيا

73. أحمد سيد عبد المالك سيد المنيا

74. أحمد شعبان أحمد عبد الغني المنيا

75. أحمد صالح عبد الرحيم صالح المنيا

76. أحمد عبد الفتاح أحمد خليل المنيا

77. أحمد علي سيد علي المنيا

78. أحمد علي عبد العليم علي المنيا

79. أحمد علي محمد علي المنيا

80. أحمد محمد أحمد محمد مفتاح المنيا

81. أحمد محمد عبد الرسول عبد الوهاب المنيا

82. أحمد نصر شحاته رياض المنيا

83. إسماعيل أحمد حافظ حسين المنيا

84. حسن محمد مصطفى حسن المنيا

85. حسين ناجي عبد العليم حسين المنيا

86. حمادة رجب محمد عبد اللطيف المنيا

87. حمادة ضاحي محمد جاد المنيا

88. خالد عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح المنيا

89. خالد عمر محمد عمر المنيا

90. خليفة فرحات عبد العزيز جلال المنيا

91. ربيع طه عبد الحفيظ مرسي المنيا

92. رجب عاطف منصور مبروك المنيا

93. رزق يوسف عبد الرحيم علي المنيا

94. رضوان خلف عبد الحميد زيني المنيا

95. صابر خيري عبد العليم مخيمر المنيا

96. صافي جمال عبد الوهاب مرسي المنيا

97. طه إبراهيم طه عبد الحليم المنيا

98. عبد الرحمن محمود محمد عبد التواب المنيا

99. عبد الرحمن ممدوح رمضان محمد المنيا

100. عبد النبي رجب محمد إبراهيم المنيا

101. عمر محمد عبد الرسول عبد الوهاب المنيا

102. عمرو محمد نور الدين عبد اللطيف المنيا

103. فؤاد أحمد كمال أحمد المنيا

104. فولي توفيق عبد اللاه عبد الله المنيا

105. محمد جمال محمود عبد الرازق المنيا

106. محمد أحمد محمد أحمد علي المنيا

107. محمد أنور عبد الحفيظ منصور المنيا

108. محمد حداد شلقامي علي المنيا

109. محمد حسين علي حسين المنيا

110. محمد ربيع محمد مرسي المنيا

111. محمد سعيد عطا الله علي المنيا

112. محمد طلعت عيسى أحمد المنيا

113. محمد طلعت مهدي أحمد المنيا

114. محمد عبد الحميد رجب صالح المنيا

115. محمد عبد الرحيم محمد التوني المنيا

116. محمد علي محمد علي عبد اللطيف المنيا

117. محمد عمر منصور سليم المنيا

118. محمد كامل سيد حسن المنيا

119. محمد مفتاح عبد العال هارون المنيا

120. محمود أحمد سيد أبو الشيخ المنيا

121. محمود ثابت أحمد عبد الحافظ المنيا

122. محمود سمهان يوسف كرم المنيا

123. محمود صلاح محمود عبد الباقي المنيا

124. محمود كمال أحمد خضر المنيا

125. محمود محمد حسانين محمد المنيا

126. محمود محمد حسن علي المنيا

127. محمود محمد فوزي عيد المنيا

128. مرزوق منصف يوسف كمال المنيا

129. مصطفى حامد أحمد طه المنيا

130. مصطفى حسن عبد العزيز حسن المنيا

131. المعتصم طارق إبراهيم يوسف المنيا

132. ناصر ناجح علي أحمد المنيا

133. هاني إسماعيل أحمد عبد اللاه المنيا

134. هشام أحمد محمود علي المنيا

135. وليد مشهور عبد التواب فارس حماد المنيا

136. إبراهيم صلاح عبد الحافظ محمد الوادي الجديد

137. أحمد بيومي سيد عبد السلام الوادي الجديد

138. حسن عبد الحافظ محمد آدم الوادي الجديد

139. عبده سيد عبد العال حسن الوادي الجديد

140. محمد جمال محمد أحمد الوادي الجديد

141. محمد حسين رفاعي محمد الوادي الجديد

142. محمد خلوي محمد أحمد الوادي الجديد

143. محمود عبد الظاهر فؤاد محمد الوادي الجديد