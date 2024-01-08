الأوقاف تواصل قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار بمسجد الحسين

تواصل وزارة الأوقاف المصرية، قراءة وشرح كتاب "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)" للإمام النووي، يوم الأربعاء الموافق 10/ 1/ 2024م، عقب صلاة العصر مباشرة، بداية من باب: ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا، وحتى نهاية باب: التعوذ بعد دعاء الاستفتاح.

انعقاد المجلس على يد كبار العلماء

وسينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:-

1- أ.د/ صبحي عبد الفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

2- أ.د/ محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

3- أ.د.م/ أحمد رزق درويش محمد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

4- أ.د.م/ محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

وسيتم منح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم.