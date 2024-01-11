عز الدين أوناحي يوجه "سهام" النقد لمنتخب مصر

وجه عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب وفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، سهام النقد لطريقة لعب المنتخب المصري قبل انطلاقة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

قال أوناحي في تصريحات لصحيفة "لا بروفينس" الفرنسية: "مصر التي فازت باللقب 7 مرات من قبل، لا تقدم كرة قدم جميلة، ولكنه منتخب قادر على الهيمنة".

وواصل: "يمكنهم أن يسيطروا ويسجلوا هدفاً من ركلة ثانبة، ثم يسقط لاعب يميناً وآخر يساراً وكفى"، في إشارة إلى إهدار الوقت.

في سياق متصل يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة ودية ضد منتخب سيراليون مساء اليوم الخميس، قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستنطلق خلال أيام في كوت ديفوار.

وتعد مواجهة اليوم هي " البروفة الأخيرة " لأسود الأطلس قبل المشاركة في العُرس الأفريقي، حيث تستهدف كتيبة وليد الركراكي المنافسة على لقب البطولة في ظل امتلاكها مجموعة من أفضل اللاعبين بالقارة السمراء.