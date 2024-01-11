رئيس الوزراء: المحور اللوجيستي من ميناء الإسكندرية للسخنة هدية مصر للعالم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المحور اللوجيستي من ميناء الإسكندرية لميناء السخنة سيكون هدية مصر للعالم.

قال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إنه يتم بالتوازى مع تطوير الميناء التعاقد مع أكبر شركات شحن فى العالم والحاويات لبدء عمليات التشغيل، موجها الشكر لوزارة النقل لتنفيذها هذا المشروع العملاق.

في سياق متصل، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، شركة يان جيانغ ايجيبت المحدودة للمنتجات، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة تيدا للاستثمار، وذلك في إطار جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن "تيدا" تعد أحد أهم شركاء النجاح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتخطى استثماراتها بالمنطقة نحو ٢ مليار دولار، من خلال مايقرب من ١٤٠ منشأة صناعية وخدمية.

قام رئيس الوزراء بجولة بشركة يان جيانغ ايجيبت تفقد خلالها خط السحب المباشر للخامات، و مراحله التي تشمل التغذية بالمواد الخام للأقمشة، والتمشيط، والفرن، والتبريد، والأوزان، والفحص، والتقطيع، والتعبئة، بالاضافة إلى تفقد المخزن ونماذج المنتجات النهائية.

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من جانغ ريكس، المدير العام للشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تمثل استثماراً صينياً، وتختص بنشاط انتاج منتجات النظافة الصحية، وتصنيع أقمشة غير منسوجة من منتجات صناعية، و أفلام بولي ايثيلين، و ملونات البلاستيك "ماستر باتش".

وأوضح المدير العام للشركة أن المشروع يقوم بإنتاج وبيع الخامات الأساسية لصناعات مستلزمات النظافة الصحية، من خلال إنتاج الأفلام البلاستيكية التي تستخدم في انتاج حفاضات الأطفال، وكذلك افلام المناديل التي تستخدم في انتاج المناديل المبللة، كما أنه يقوم بالتصدير إلى عددٍ من الدول منها المملكة العربية السعودية، والتشيك، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وجنوب افريقيا، وتعد مزوداً رئيسياً لشركة بروكتر اند جامبل العالمية.

أضاف جانغ ريكس أن المشروع يقام على مساحة نحو ١٣٢.٨١٢ ألف م٢، بتكلفة استثمارية ١٨ مليون دولار، وقد بدأ الإنتاج الفعلي هذا العام، ويوفر فرص عمل مباشرة لنحو ١٦٠ عاملا مصريا، و ١٥ صينيا، وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى حوالي ١١٢٨٠ طن أقمشة غير منسوجة من ألياف صناعية، و ٢٥٠٠ طن أفلام بولي ايثيلين، و ٩٠٠ طن ملونات البلاستيك "ماستر باتش".

أشار المدير العام للشركة إلى أن المشروع يضم في مراحله الحالية ٣ خطوط انتاج، بينها خط لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة مجهز بأحدث خطوط الانتاج بخبرات صينية، ومزود بنظام الكشف عن العيوب الأوتوماتيكي عالي الدقة، لمنتجات عالية الجودة، بالإضافة إلى دقة معالجة عالية وأداء مستقر، ويعمل بسرعة مميزة للانتاج عالي السرعة، واستعرض تفاصيل العملية التصنيعية لعملية تصنيع الاقمشة غير المنسوجة وغيرها من المنتجات.