مصطفى مدبولي: الحكومة تتحمل 5 جنيهات عن كل لتر سولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة تحملت الكثير من الأعباء منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الاقتصادية التي أثرت على العالم.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الدولة تدعم لتر السولار بـ5 جنيهات، وأنّ دعم الكهرباء خلال عام واحد فقط وصل إلى 90 مليار جنيه.

وأكد مدبولي، حرص الحكومة على الحفاظ على أموال المصريين رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة، موضحا أنّ الدولة تحمّلت الكثير من الأعباء عن المواطنين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنّ رغيف الخبز يكلف الدولة الكثير من الأموال، وأنّ المخابز تعمل من الصباح من أجل المواطنين، مضيفا: «هناك 275 مليون رغيف يوميًا، وحتى عام 21 كان يتم تخصيص 50 مليار لدعم الخبز، واليوم وصل إلى 91 مليار جنيه على الدولة».