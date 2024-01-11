ستائر سوداء.. رواية جديدة للكاتبة شيماء عفيفي

صدر حديثًا عن دار بنت الزيات للنشر والتوزيع، رواية "ستائر سوداء" للكاتبة شيماء عفيفي، وذلك بالتزامن مع انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 التي تبدأ 24 شهر يناير الجاري.

وعن الرواية تقول الكاتبة شيماء عفيفي إنها أدب إنساني واجتماعي تناقش رسالة مهمة من وجهة نظر أصدقائها المكفوفين الذين يتمنون من المجتمع أن يشعرهم بالمساواة مثل المُبصرين ويعاملوهم بأنه لا ينقصهم شيء حتى وإن كان قدر الله عليهم بكف البصر فقد منَّ الله عليهم أيضًا بالصحة والعافية. ومع ذلك لم يكن كف البصر عائقا لهم بل اجتهدوا وتعلموا وأصبحوا أكثر ثقافة ( يكتبون ويقرأون ويعملون و يتزوجون ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي).

وأوضحت الكاتبة أن الرواية تحكي عن البطلة الكفيفة التي فقدت بصرها منذ كانت طفلة بالسادسة من عمرها وبعدها فقدت والديها في حادث أليم وتبقى لها أخت وحيدة، وعندما تتخرج وتتزوج البطلة تبدأ الوساوس تصيبها وتشك بأن أختها سبب كل المصائب التي مرت بها، تستمر الهلاوس معها إلى أن تقرر أختها إيداعها مصحة نفسية للعلاج وتبدأ من هنا الحكاية وتسرد لنا البطلة قصتها التي قررت فيها الانتقام، ومع قراءة الأحداث تظهر الحقائق للبطلة متجلية وتكتشف الحقيقة.

فهل أختها بالفعل مُذنبة أم زوجها أم البطلة هي المُذنب الرئيسي في الرواية؟

ومن أجواء الرواية نذكر:

"فجأة شعرتُ بأشخاص يقيدونني فحاولت التملص منهم، وظللت أقذفهم بالشتائم، ثم سمعتُه وهو يهمس بصوت خافت لهم حتى لا أسمع، ويقول آمرًا:

- جلسة كهرباء!

في الطابق الثاني، توجد تلك الغرفة المظلمة كلون ستائري السوداء، تنبعث منها رائحة البارود وكأنها مخزنُ متفجرات، تملؤها أصوات وذبذبات، تعلوها آهاتُ وصرخات المتألمين الذين يسكنونها، ويظلون قابعين فيها إلى أن يأتيهم الموت بغتة، ثم يُأتى بأشخاص جدد لا يعلمون ما سيحدث لهم، ومع أول ماس كهربائي يصدم برأسهم يُدركون حقيقة أنهم موتى على قيد الحياة!

مع كل ماس كهربائي يخترق رأسي أظل تائهة لمدة أيامًا لا أعرف عددها، إلى أن أسترد عافيتي بوهنٍ شديد.

وبعد زعيقٍ وصراخ أترجاه أن يكف عن صعق رأسي بالكهرباء التي تتسبب باشتعال النار في جسدي، قررت أن أعترف بما يريد رغمًا عني، أو بالأحرى أقرَّ بالاستسلام حتى يتركني دون صواعق كهربائية.

بعد شهور، جلست أمام مكتبه بوهنٍ شديد واستسلامٍ دون أن أنبس ببنت شفة، أستمع وفقط".

يذكر أن الكاتبة شيماء عفيفي، روائية.

صدر لها العديد من الأعمال منها: رواية بعنوان "المنتقبة الحسناء"، ورواية" عريس دوبلير"، ورواية "أيقظتني أحلام" صدرت جميعها عن دار غراب للنشر والتوزيع، وكتيب" الخَوْد" صدر عن دار الزيات للنشر والتوزيع.