قطار سوهاج ينهي حياة 3 أشخاص

لقي 3 أشخاص حتفهم، منذ قليل؛ إثر اصطدام قطار بهم أثناء استقلالهم دراجة بخارية ومحاولة قائدها عبور مزلقان شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من قسم النقل والمواصلات يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة، والذي يفيد بانتهاء حياة 3 أشخاص أسفل عجلات قطار دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة دراجة بخارية يستقلها 3 أشخاص، عامل وزوجته وسيدة أخرى مسنة، عبور مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، اصطدم بهم القطار؛ ما أدى إلى إنهاء حياتهم أسفله.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفى سياق آخر، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) بغياب شقيقه (تاجر أجهزة كهربائية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) عقب خروجه من منزله وفى وقت لاحق ورد اتصال هاتفى لنجل المتغيب من "مجهول" وطلب منه دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح والده.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه، وعلى إثرها قام أحد المتهمين باصطحاب المجنى عليه بسيارة "ملاكى" قيادته واحتجازه بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة المنصورة، والاتصال بنجل المجنى عليه على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه وعُثر بحوزتهم على (2 هاتف محمول خاصين بالمجنى عليه)، وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.