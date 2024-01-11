الخميس 11 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلزال خطير يهز باكستان بقوة 6 درجات على مقياس ريختر

مقياس رصد الزلازل
مقياس رصد الزلازل

وقع زلزال خطير بقوة 6 درجات على مقياس "ريختر"، اليوم الخميس بالعاصمة الباكستانية "إسلام آباد" ومناطق: بيشاور والبنجاب ومدن أخرى في خيبر بختونخوا.

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فيما ذكر المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل أنه تم تحديد مركز الزلزال في منطقة "هندوكوش" بأفغانستان على عمق 213 كيلومترا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وشعر بالزلزال سكان في إسلام آباد وبيشاور وسوابي ومدن أخرى في مقاطعة خيبر بختونخوا الشمالية، وهرع السكان خارج منازلهم مذعورين، ولما يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو ضحايا حتى الآن.

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، إسلام آباد وضواحيها، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنه مركز رصد الزلازل.

يعتبر وقوع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، أمرا معتادا في باكستان، حيث تقع البلاد على حدود الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية.

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