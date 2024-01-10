عاجل
الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب الأمطار (فيديو) محلل فلسطيني: التنسيق متواصل مع مصر و الأردن (فيديو)
الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

مقياس ريختر
مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ولاية هاتاي جنوبي تركيا، مساء الأربعاء، دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

 منطقة سامانداج 

ووقع الزلزال في منطقة سامانداج في الساعة 22:38 بالتوقيت المحلي، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكانت تركيا قد شهدت كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

txt

تسونامي ضرب محطة نووية في أعقاب زلزال رأس السنة في اليابان

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر من 50 ألف قتيل.

txt

ارتفاع قتلى زلزال وسط اليابان إلى 200 شخص و100 في عداد المفقودين

مواد متعلقة

تسونامي ضرب محطة نووية في أعقاب زلزال رأس السنة في اليابان

ارتفاع قتلى زلزال وسط اليابان إلى 200 شخص و100 في عداد المفقودين

زلزال عنيف يضرب الفلبين بقوة 6,7 درجة ومخاوف من العواقب

ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 168 قتيلا وأكثر من 300 مفقود
الجريدة الورقية