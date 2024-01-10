زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ولاية هاتاي جنوبي تركيا، مساء الأربعاء، دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

منطقة سامانداج

ووقع الزلزال في منطقة سامانداج في الساعة 22:38 بالتوقيت المحلي، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكانت تركيا قد شهدت كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال أكثر من 50 ألف قتيل.