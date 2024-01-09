تسونامي ضرب محطة نووية في أعقاب زلزال رأس السنة في اليابان

ذكرت الشركة المشغلة لمحطة (شيكا) للطاقة النووية في محافظة إيشيكاوا اليابانية اليوم الثلاثاء أن أمواج مد عاتية (تسونامي) بارتفاع حوالي 3 أمتار ضربت المحطة عقب الزلزال القوي الذي هز وسط اليابان الأسبوع الماضي، لكنه لم يسبب مشاكل كبيرة تتعلق بالسلامة.

ووفقًا للشركة، وصل التسونامي إلى المنشأة بعد حوالي 90 دقيقة من الزلزال الذي سجل 7.6 درجة يوم رأس السنة الجديدة.

وقالت الهيئة إن التسونامي لم يلحق أضرارا بالمحطة، حيث أنها بنيت على ارتفاع حوالي 11 مترا فوق مستوى سطح البحر ولها سور بحري يبلغ ارتفاعه 4 أمتار.

ولم يعرف على الفور ارتفاع أمواج التسونامي حيث توقف إرسال البيانات من جهاز قياس مثبت في قاع البحر بعد الزلزال.

وأكدت شركة الكهرباء فقط أن منسوب المياه في بركة متصلة ببحر اليابان ارتفع بنحو 3 أمتار.

ارتفاع عدد قتلى زلزال وسط اليابان إلى 200 شخص و100 في عداد المفقودين

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان يوم رأس السنة الجديدة إلى 200 شخص، فيما لا يزال 100 آخرون في عداد المفقودين، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشرطة المحلية بدأت عملية بحث واسعة النطاق لعدة أيام في واجيما، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة.

ولا يزال أكثر من 28000 شخص يحتمون في مراكز الإخلاء في محافظة إيشيكاوا، مع الإبلاغ عن إصابة حوالي عشرة أشخاص بفيروس "كورونا" في ثلاثة مواقع في إحدى البلدات، في حين لا يزال 3300 شخص تقريبا، معظمهم في واجيما ومدينة سوزو المجاورة، معزولين بسبب الطرق المقطوعة.