الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس تعلق على دعوى العدل الدولية: نتطلع لصدور قرار ينصف الضحايا

جلسة محكمة العدل
جلسة محكمة العدل الدولية

أعرب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، باسم نعيم، اليوم الخميس، عن ترحيبه بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بناءً على طلب ‌جنوب أفريقيا.

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أكد نعيم، في بيان: “نرحب بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية اليوم في ‌ لاهاي بناءً على طلب ‌جنوب أفريقيا بتهمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ونتطلع لأن تصدر المحكمة قراراً ينصف الضحايا، بوقف العدوان فوراً على ‌غزة.

كان محامي الادعاء عن جنوب أفريقيا، قال إن جنوب أفريقيا تريد في المقام الأول تدابير مؤقتة لتقييم النية والقصد الإسرائيلي من إبادة سكان غزة.

أضاف محامي الإدعاء عن جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن هنالك نية لتدمير الشعب الفلسطيني، وهذا واضح من سلوك إسرائيل العسكري، لافتا إلى أن هناك نزوحا ممنهجا لسكان غزة إلى أماكن يقتلون فيها مجددا.

أشار إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنازل المأهولة ويسويها بالأرض وقنص المدنيين، كما أن إسرائيل ارتكبت فظائع كبيرة في قطاع غزة تتكشف أمام أعيننا”.

أوضح محامي الادعاء عن جنوب أفريقيا، أن قادة إسرائيل وجنودها عبروا عن قصدهم الإجرامي الجماعي بحق سكان غزة، لافتا إلى أن نائب رئيس الكنيست طالب بمحو قطاع غزة من على وجه الأرض علنا، ووزير الدفاع الإسرائيلي قال إنهم يحاربون حيوانات بشرية.

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