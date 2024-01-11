الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزير العدل جنوب إفريقي: رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود (فيديو)

رونالد لامولا وزير
رونالد لامولا وزير العدل الجنوب إفريقي

قال رونالد لامولا، وزير العدل الجنوب إفريقي أمام محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا قدمت دعوى للمحكمة لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وأنّ إسرائيل تسيطر على قطاع غزة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والدخول والخروج من القطاع.

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 الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف رونالد لامولا خلال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، والتي نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أنهم ينددون باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنّ رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود.

 جرائم الإبادة الجماعية 

وأكد أنّ فريقًا من 6 مستشارين سينضم إليهم لتوضيح تفاصيل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

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