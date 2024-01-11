الخميس 11 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ممثل جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: إسرائيل تعرض الفلسطينيين لفصل عنصري (فيديو)

ممثل جنوب إفريقيا
ممثل جنوب إفريقيا

وجه ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، الشكر والتقدير للمحكمة لاستجابتها السريعة واجتماعها؛ تلبية لطلب جنوب إفريقيا من أجل النظر في الدعوى حول اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وتعريضهم للعنصرية على مدى عقود.

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ممثل جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: ممارسات إسرائيل ترتقي إلى أعمال إبادة جماعية

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أستاذ قانون: متوقع إصدار محكمة العدل الدولية إجراءات توقف العنف في غزة

جنوب إفريقيا

أضاف، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، أنّ طلب جنوب إفريقيا يتحدث عن النكبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني منذ 48 بالقرن الماضي، والتي انتزعت وهجّرت آلافًا من الشعب الفلسطيني ومنعتهم من حقوقهم المعترف بها دوليًا لتقرير المصير والعودة كلاجئين إلى بيوتهم وقراهم بالدولة التي تُعرف الآن باسم إسرائيل.

الشعب الفلسطيني

تابع بأنّ النظام الإسرائيلي وسياسته يُعرّض الشعب الفلسطيني لفصل عنصري على مدار عقود طويلة، وينتهك حقوق الإنسان، ويكثف من الجرائم الإنسانية في فلسطين.

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