محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري المطور

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، يرافقه عمرو البشبيشى نائب المحافظ ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء سوق كفرالشيخ الحضري المطور للخضروات والفاكهة على مساحة حوالي 3000م٢، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ.



جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس الخضراوى خضر، رئيس حى شرق كفرالشيخ، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد نورالدين، بالانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال أسبوع، ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفرالشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وقال المحافظ، إن إنشاء سوق كفرالشيخ الحضرى المطور، على مساحة حوالى 3000م2، للخضروات والفاكهة بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، لافتاً أنه من المقرر افتتاح السوق للعمل فور الانتهاء من توصيل المرافق له، خلال أيام، لتلبية إحتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.