سعر طن القمح بالأسواق المصرية اليوم الخميس

تشهد أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الخميس حالة من الاستقرار، عقب الزيادة الأخيرة بـ تعاملات الثلاثاء الماضي، بمقدار مابين 600 إلى 700 جنيه للطن، كما استقر تداول سعر الكيلو للبيع للمستهلك خلال التعاملات اليومية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي شهور عدة من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتكوين مخزون لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأوضح التقرير، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر، منوهًا بأن حجم توريدات القمح المحلي خلال العام الماضي بلغ 3.79 مليون طن قمح، فيما سجل حجم توريدات القمح المستورد نحو 4 ملايين طن، فيما بلغ احتياطي السكر التمويني نحو 5 أشهر.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن القمح اليوم الخميس عند التاجر

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 15,600 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 14,600 جنيه للطن، دون تغيير.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند 13,500 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 15,000 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ زاد عقد مارس، لتداول القمح بمقدار 2.25 سنت، ليسجل 613 سنتًا للبوشل.

وزاد عقد مايو 2024، ليصل العقد الآجل إلى 626 سنتًا للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.