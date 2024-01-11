عاطل ينهي حياة صديقه لخلافات مالية في مدينة نصر

تباشر النيابة العامة في القاهرة تحقيقاتها في واقعة إنهاء عاطل حياة صديقه، حيث سدد له طعنة في الصدر بسبب خلافات مالية بينهما، في مدينة نصر بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة إنهاء حياة شاب على يد صديقه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص عُثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر به طعنة في الصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحها لبيان سبب الوفاة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة، وقرر أنه كان على خلاف مالي مع المجني عليه، وتطور الخلاف إلى مشاجرة بينهما، وسدد له طعنة في الصدر أودت بحياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد تعرض 11 شخصًا للاصابة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، وتحديدًا أمام مدخل مركز بني مزار شمال المحافظة، مما أسفر عن سقوط مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 11 شخصا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا ، لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

كما لقى 3 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 9 آخرون فى حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 72 بطريق إسكندرية الصحراوى، تم نقل الجثامين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ومصابين بالكيلو 72 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين سوزوكى، وتبين بالفحص أن الحاث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم فيما تم نقل الجثامين للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات ويقوم رجال المرور برفع أثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.