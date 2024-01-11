الإعلام الفلسطيني: استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال لغزة

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في اليوم الـ97 من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، وصول جثامين ستة شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق محافظة خان يونس، جراء قصف الاحتلال المتواصل.

فيما استُشهد الصحفي محمد الثلاثيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 112 منذ بدء العدوان، في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

كما تعرضت مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة لقصف مدفعي مكثف.

أعلنت مصادر طبية إصابة شاب بجروح خطيرة، جراء استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية وسط شارع البحر.

وصل عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة.

في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر إلى 23357 شهيدا، بالإضافة إلى 59410 جرحى، بحسب وفا.