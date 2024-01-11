الخميس 11 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"العدل الدولية" تنظر دعوى اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية بغزة

جرائم الإبادة الجماعية
جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة

تنعقد الآن أولى جلسات نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا لدعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

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فلسطينيون ينظمون وقفات أمام "العدل الدولية" لدعم موقف جنوب إفريقيا

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جنوب إفريقيا استندت في دعواها أمام "العدل الدولية" إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية

كما تعقد المحكمة جلستين متتابعتين الخميس والجمعة، حيث تقدم جنوب إفريقيا في الأولى مرافعتها، على أن يسمح لإسرائيل في الثانية بتقديم دفاعها.

تضم المحكمة 15 قاضيا من دول مختلفة بينها أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين.

يأتي باقي القضاة من سلوفاكيا والمغرب والصومال وأوغندا والهند وجاميكا ولبنان واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل.

 

 

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