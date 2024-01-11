بث مباشر.. بدء جلسات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، بثًا مباشرًا لبدء جلسات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في عدوانها على قطاع غزة.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأنه سيتم اليوم الاستماع إلى طلب جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية"، باتخاذ إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

جنوب إفريقيا

وأوضحت القناة أن جنوب إفريقيا استندت في دعواها أمام المحكمة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ووجهت تهما للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بالقتل المتعمد للفلسطينيين.

الحكومة الإسرائيلية

واستندت جنوب إفريقيا في اتهامها لإسرائيل إلى التصريحات التحريضية لمسؤولي الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو.