فلسطينيون ينظمون وقفات أمام "العدل الدولية" لدعم موقف جنوب إفريقيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الفلسطينيون ينظمون اليوم الخميس، وقفات أمام محكمة العدل الدولية تؤيد وتدعم موقف جنوب إفريقيا.

أوضحت القناة أن جلسة اليوم ستكون لمدة ساعتين للاستماع لكل الأدلة التي تدين الاحتلال الإسرائيلي.

جنوب إفريقيا

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل ممذ قليل، أنه سيتم اليوم الاستماع إلى طلب جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية"، باتخاذ إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

أوضحت القناة أن جنوب إفريقيا استندت في دعواها أمام المحكمة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ووجهت تهما للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بالقتل المتعمد للفلسطينيين.

الحكومة الإسرائيلية

استندت جنوب إفريقيا في اتهامها لإسرائيل إلى التصريحات التحريضية لمسؤولي الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو.