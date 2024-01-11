الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جنوب إفريقيا استندت في دعواها أمام "العدل الدولية" إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أنه سيتم اليوم الاستماع إلى طلب جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية"، باتخاذ إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

txt

الأونروا تكشف رقم صادم لعدد النازحين من قطاع غزة

txt

الهلال الأحمر: نستقبل مصابين من غزة يوميا ونشارك في التنسيق لإدخال المساعدات

جنوب إفريقيا

وأوضحت القناة أن جنوب إفريقيا استندت في دعواها أمام المحكمة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ووجهت تهما للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بالقتل المتعمد للفلسطينيين.

الحكومة الإسرائيلية

واستندت جنوب إفريقيا في اتهامها لإسرائيل إلى التصريحات التحريضية لمسؤولي الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو.

مواد متعلقة

حالة الطقس المتوقعة اليوم بمدن ومحافظات المملكة العربية السعودية

الغيني بانجورا: مهمة صلاح صعبة.. وأرشح كوت ديفوار للتتويج

مصرع طالب إعدادي صدمه قطار الصعيد ببنى سويف

"القومي للحوكمة" يصدر تقريرًا حول أبرز أعماله خلال عام 2023
الجريدة الورقية