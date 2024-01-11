أمم أفريقيا.. اللقب الثالث هدف محاربي الجزائر

يتطلع المنتخب الجزائري إلى بلوغ أدوار متقدمة في كأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل في محاولة لتجاوز اخفاقه في النسخة الماضية من جهة والغياب عن مونديال قطر من جهة أخرى.

ويخوض “الخضر” غمار المغامرة الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا. .وظهرت الجزائر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 18 مرة، وكانت أول مشاركة للخضر عام 1968 في إثيوبيا.

وفازت الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية مرتين، الأولي في نسخة 1990 عندما استضافت الجزائر البطولة، وتغلبت على نيجيريا بهدف نظيف، والثانية في نسخة 2019 في مصر بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف، كما بلغ المنتخب المباراة النهائية عام 1980 وخسرها أمام نيجيريا.

يعول المنتخب الجزائري في البطولة على كوكبة من النجوم أبرزهم رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي، وإسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي، ورامي بن سبعيني مدافع بوروسيا دوتموند، ويوسف عطال لاعب نيس الفرنسي، إلى جانب لاعب السد القطري بغداد بونجاح، وهداف المنتخب إسلام سليماني لاعب نادي كورتيبا البرازيلي،. وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب الجزائر 189.4 مليون يورو، في المقدمة اسماعيل بن ناصر بقيمة 35 مليون يورو.

في المقابل، شارك منتخب بوركينا فاسو في 11 مرة بالبطولة، ويبقى أفضل إنجاز له هو الحصول على المركز الثاني في نسخة 2013 التي أقيمت على أراضي جنوب إفريقيا وشارك منتخب أنجولا، 7 مرات من قبل في البطولة، ويُعد أفضل إنجازاته هو الوصول إلى ربع النهائي نسختي 2008 بغانا، 2010 على ملعبه.

في الوقت الذي شارك منتخب موريتانيا في نسختين فقط من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهما 2019، 2021.