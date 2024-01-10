ضبط عملية غش تجارى داخل مصنع بدون ترخيص فى اسيوط

قامت ادارة مباحث التموين بأسيوط بحمله تموينيه بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط عملية غش تجارى داخل مصنع بدون ترخيص

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار يفيد بضبط المدعو ح.ع.أ اثناء عملية غش تجارى داخل مصنع بدون ترخيص بقرية الزاوية فى اسيوط

البداية كانت قد ورد معلومات بقيام المتهم المدعو ح ع أ صاحب مصنع بدون ترخيص يقوم بتصنيع مخلوط أملاح معدنيه يقوم بخلطها ببودرة السيراميك مما يؤثر على الثروه الحيوانية وغير صالحة لإضافة اشياء غير معلومه او مجهولة المصدر

ويعد تقنين الاحراءات القانونية تم ضبط ٦طن من مخلوط أملاح الغير صالح وضبط المدعو ع ا ح صاحب مخزن لبيع الاسمده بقريه الزاويه كان يقوم بتجميع كميه كبيره من الاسمده المدعمه لإعاده بيعها فى السوق السوداء وتم ضبط ٢طن و ٥٠٠كجم من الاسمده المدعمه



وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات والمتهم للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.