إبراهيم عيسى: "المواطن نفسيته وحشة 100% بسبب كثرة الالتزامات"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث الأبرز والدائرة الآن هو الحديث عن المستوى المعيشي والضغط الاقتصادي وهناك من يتوجع ويتألم ويقودها هذا الألم إلى غضب أو يأس، أو تتوج وتتألم ويقودها إلى أمل.

الإعلامي إبراهيم عيسى يتحدث عن الأزمات الاقتصادية:

وأوضح خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن هناك وجع يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة ولابد أن نكون أن يصاحب هذا التوجع أمل في التطوير والتقدم ولا نستسلم للوضع الاقتصادي الضاغط، مشددًا على أن “النفسية وحشة 100% بسبب كثرة الالتزامات”.

وشدد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أننا أمام مشكلة حقيقة ومن ضمن عناصر هذه المشكلة أن الحكومة تعامل المواطن بأنه متلقي وليس شريك ولا تكفو عن التصريحات تخلو من رائحة السياسة وإحساس السياسيين، مؤكدًا أن تصريحات الحكومة تستفز بعض المواطنيين.

وأوضح أننا أمام حكومة غير سياسية وهي "سكرتارية"، وتحاول أن تلعب الحكومة السياسة التي تضع استراتيجيات وتضع استراتيجيات مخالفة لما فعلته.

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن السياسة هي التي تحدد القرارات وتصنع القوانين وتحدد الأولويات، منوهًا بأنه في الفترة الحالية الحكومة المصرية في حالة من حالات الارتباك ولا يغفلها مشغول بالسياسة أو مواطن عادي يبحث عن لقمة العيش، والسياسة وهي التي تؤثر على كل شيء وهي مفتاح الاقتصاد والحياة.

الإعلامي ابراهيم عيسى

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية وعلينا التحقق من صلابتنا وقوتنا من خلال المصارحة والمكاشفة، متابعًا: "زهقان مننا أرمي الاستقالة في وشنا.. المأزق كبير ومينفعش فيه الإخلاص كحل فقط".

وأوضح الاخلاص ليس حل ومن المفترض أن نخلص في العمل والاجتهاد والمشقة مش إضافة وليس معيار للنجاح، مضيفًا: "طول الوقت المسئولين في الحكومة بيقدموا أنفسهم أنهم بيتعبوا في شغلهم وده كله مش معيار للنجاح.. اللي مش قد الظروف من الأفضل يمشي".