الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: بناء فصول لطلبة ليس لهم مدرسين.. عجز المعلمين ثقب أسود

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج “حديث القاهرة”، على تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، قائلًا: "بنينا في الـ9 سنوات الماضية 85 ألف فصل مش 551 ألف فصل"، مشددًا على أن يتم بناء فصول لطلابه ليس لهم مدرسين وهناك عجز في أعداد المعلمين.

 

وشدد  إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، على أن عجز المعلمين وصل لـ400 ألف وكأن ليس هناك مشكلة أو أزمة أو ثقب أسود هائل.

 

وفي وقت سابق، قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الحكومة رفعت حجم استثمارات التعليم في الميزانية العامة للدولة مع خفض أجور المعلمين، قائلا: "هو الفصل هيشرح لنفسه"، مؤكدًا ان ظروف المعلم التعليمية قريبة من "الجفاف".

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وأضاف عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، رواد التواصل الاجتماعي تداولوا صورا من أول يوم دراسة في مصر ، قائلا: صور المدارس والتلاميذ يجلسون على الأرض غير آدمية ورغبة من البعض لإحراج الحكومة أو الدولة والبعض الأخر رغبة في تجميل الدولة.

وأكد أن صور التلاميذ في بعض المدارس وهم يجلسون على الأرض صحيحة وصور المدارس النموذجية صحيحة ايضا، متابعًا الدولة رفعت استثمارات الأبنية التعليمية وقلة في ميزانية أجور المعلمين، لذلك الدولة لديها 316 ألف عجز في المعلمين.

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