عاجل
سمير فرج يهاجم حسن نصرالله.. لا ينفذ تصريحاته (فيديو) قريباً.. طرح وتجميع سيارات BYD الكهربائية في مصر حمو بيكا يوجه رسالة لـ"أقاربه": مالكم ومال دهب مراتي
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

بسمة وهبة للمواطنين: "اللي عنده مشكلة يطلع يقولها ومش كل حاجة نقول يا ريس"

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

ناشدت الإعلامية بسمة وهبة، المواطنين بمعرفة المتسببين في مشكلاتهم وتقديم الشكاوى المناسبة ضدهم، موضحًا: "يا ريت نعرف المشكلة دي سببها مين ونعمل فيديو ونشيره عشان نفضحه وبالتالي يعمل شغله". 

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "كل شخص لديه مسؤولية يجب أن يكون على قدرها، الشعب المصري يعاني، أتمنى أن يتحدث كل مواطن عن مشكلته، ومش كل حاجة نقول ياريس، هناك رئيس وزراء ووزراء ومسؤولين". 

txt

بسمة وهبة: السيسي “وان مان شو” وتحركات الوزراء يعتريها الكسل والتباطؤ

وتابعت الإعلامية: "المسؤولون هم سبب ما نعانيه، تحدثوا بشكل مباشر عن التاجر الذي يقوم بالنصب على المواطنين وقدموا بلاغات للنائب العام ضد التجار الفاسدين، وأبلغوا عن المسؤولين الذين لا ينفذون الأعمال الموكلة إليهم". 

وأكدت: "النبتة التي زرعها الرئيس عبدالفتاح السيسي يجب أن تثمر ويجب أن نرى حصادا، وطالما لا نرى الحصاد فإن المسؤولين لا يعملون بالشكل الواجب ولا يهتمون بالمحصول، ومش كل ما هتحصل حاجة هنقول يا ريس، الرئيس هو الكبير لكن مينفعش يعمي كل حاجة".

مواد متعلقة

بسمة وهبة: السيسي “وان مان شو” وتحركات الوزراء يعتريها الكسل والتباطؤ

السيسي يبحث مع رئيس جزر القُمر جهود إحلال السلم والأمن بالقارة الأفريقية

السيسي: حريصون على استمرار التعاون مع الكونغو الديمقراطية بما يحقق مصالح الشعبين

السيسي يؤكد لوفد الحزبين الديمقراطي والجمهوري رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية

السيسى يؤكد حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات مع اليونان إلى آفاق أرحب

السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال ودعم أمنه واستقراره

مدير مديرية الطب البيطرى: الرئيس السيسى وضع تنمية الثروة الحيوانية على رأس اولوياته
الجريدة الورقية