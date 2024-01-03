بسمة وهبة للمواطنين: "اللي عنده مشكلة يطلع يقولها ومش كل حاجة نقول يا ريس"

ناشدت الإعلامية بسمة وهبة، المواطنين بمعرفة المتسببين في مشكلاتهم وتقديم الشكاوى المناسبة ضدهم، موضحًا: "يا ريت نعرف المشكلة دي سببها مين ونعمل فيديو ونشيره عشان نفضحه وبالتالي يعمل شغله".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "كل شخص لديه مسؤولية يجب أن يكون على قدرها، الشعب المصري يعاني، أتمنى أن يتحدث كل مواطن عن مشكلته، ومش كل حاجة نقول ياريس، هناك رئيس وزراء ووزراء ومسؤولين".

وتابعت الإعلامية: "المسؤولون هم سبب ما نعانيه، تحدثوا بشكل مباشر عن التاجر الذي يقوم بالنصب على المواطنين وقدموا بلاغات للنائب العام ضد التجار الفاسدين، وأبلغوا عن المسؤولين الذين لا ينفذون الأعمال الموكلة إليهم".

وأكدت: "النبتة التي زرعها الرئيس عبدالفتاح السيسي يجب أن تثمر ويجب أن نرى حصادا، وطالما لا نرى الحصاد فإن المسؤولين لا يعملون بالشكل الواجب ولا يهتمون بالمحصول، ومش كل ما هتحصل حاجة هنقول يا ريس، الرئيس هو الكبير لكن مينفعش يعمي كل حاجة".