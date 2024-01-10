مايان السيد أحدث المنضمين لمسلسل "إمبراطورية ميم" لرمضان 2024

تعاقدت الفنانة مايان السيد على المشاركة فى بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

وكانت تعاقدت الفنانة مايان السيد مؤخرًا على مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024 أيضًا.

أبطال المسلسل

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، ومن تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.



كانت شاركت مايان السيد فى ماراثون رمضان 2023 بمسلسل 1000 حمدلله ع السلامة، بطولة يسرا، محمد ثروت، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، محمد محمود، عنبة، من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وجسدت به شخصية ابنة يسرا.

فريق عمل المسلسل

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

كما شاركت الفنانة مايان السيد في مسلسل جت سليمة، الذي عرض في رمضان 2023، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، والعديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، هالة فاخر، أحمد فهمي، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، من تأليف كريم يوسف وسام جمال وأشرف نصر وندى عز، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

وكان انضم الفنان خالد النبوي بشكل رسمي لأسرة المسلسل الدرامي الجديد “إمبراطورية ميم” والمنتظر عرضه في موسم رمضان 2024.

والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس والتي سبق وأن تم تقديمها في فيلم سينمائي من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة.

ويستعد الفنان خالد النبوي لتصوير عمل فني جديد وهو فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.