التصديق على 26 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء بجنوب سيناء

قال محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة إنه تم التصديق 26 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك.



و أن الموافقة جاءت وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.



ووجه بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.



وقال رئيس مدينة طور سيناء إنه بذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 540 حالة تصالح على مخالفات البناء.