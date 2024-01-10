تعرف على الأسعار الجديد لخدمة للإنترنت الأرضى قبل تطبيقها غدًا

يتساءل عدد كبير من المواطنين ومستخدمين خدمة الانترنت فى مصر عن تطبيق قرار زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، غدًا الموافق الخميس 11 من يناير الجاري، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات على الأسعار الجديدة.

زيادة باقات الانترنت الأرضي..

أعلنت شركات الاتصالات المصرية "المصرية للاتصالات، واتصالات مصر، وأورانج، وفودافون" رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تخطت الـ 30%، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحريك أسعار بعض الخدمات ، إتاحة خدمة التصفح المجاني للمواقع التعليمية، ومواقع الخدمات الحكومية، اعتباراً من غد الخميس 11 من يناير الجاري.

حيث تتزايد أسعار باقات الإنترنت الأرضي، عقب موافقة الجهاز القومي للاتصالات على الأسعار الجديدة، وإليكم تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة.

أسعار باقات الإنترنت من شركة أورانج..

وأعلنت شركة "أورانج" أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة، وجاءت أسعار باقات الانترنت الأرضي لشركة أورانج كالاتي:

سعر باقات الإنترنت بسعة 140 جيجابايت، اصبحت بسعر 160 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا.

سعر باقات الإنترنت سعة 200 جيجا عند 225 جنيهاً.

سعر باقات الإنترنت سعة 300 جيجا ب 325 جنيهًا.

سعر باقات الإنترنت التي تمنح 500 جيجا، ب 525 جنيهًا.

سعر باقات الإنترنت سعة 750 جيجابايت ب 800 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت من المصرية للاتصالات "وي"

أما عن سعر باقات الانترنت الأرضي من شركة المصرية للاتصالات "وي"، جاءت كالاتي:

سعر السعة الإضافية 20 جيجابايت، ب 50 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

سعر السعة الإضافية 50 جيجابايت، ب 80 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

سعر السعة 100 جيجابايت، ب 130 جنيهًا بدلًا من 100 جنيهًا.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، قد أعلنت عن أسعار السعات الإضافية لباقات الإنترنت الأرضي، بمعدل يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدءاً من 5 يناير الجاري، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة

باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 182.40 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 200 جيجابايت، 256.5 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 250 جيجابايت 319 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 400 جيجابايت 501.60 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 600 جيجابايت 741 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة سوبر 1 تيرا بايت 1197 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة ميجا 250 جيجابايت 467.40 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة ميجا 600 جيجابايت 912 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة ميجا 1 تيرا بايت 1368 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة الترا 250 جيجابايت 615.60 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة الترا 600 جيجابايت 1083 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

باقة ماكس 1 تيرا بايت 1539 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات الإنترنت من اتصالات مصر

أما عن سعر باقات الانترنت الأرضي من شركة اتصالات مصر ، جاءت كالاتي بحسب الموقع الرسمي للشركة: