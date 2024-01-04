بدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت الأرضي بعد زيادة أسعارها

بدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت بعد زيادة أسعارها.. يبحث العديد من المواطنين من مستخدمي باقات الإنترنت الأرضي، خصوصًا محدودي الدخل، عن بدائل جديدة لخفض تكاليف أسعار باقات الإنترنت الأرضي، خصوصًا بعد إقرار الزيادة الجديدة في أسعارها، بداية من يوم الجمعة المقبل 5 يناير 2024، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 10 و15%، وذلك بعد زيادة أسعار كروت الفكة بنسبة 10%، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا.

وفي السطور التالية تستعرض" بوابة الوفد " أفضل البدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت الأرضي بعد إقرار زيادة أسعارها بداية من الجمعة المقبل.

بدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت

الاشتراك في باقات الإنترنت المخفضة التي تقدمها الشركة.

غلق خاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات في تطبيق فيسبوك وتطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال الإعدادات.

تجنب اختبار سرعة الإنترنت بشكل متكرر، حيث يستهلك كمية كبيرة من البيانات.

إيقاف التحديث التلقائي للأجهزة المتصلة بالشبكة.

استبدال تصفح الإنترنت باستخدام نسخة الهاتف من المواقع بدلًا من استخدام تطبيقاتها، حيث إن نسخة الهاتف من المواقع أقل استهلاكًا للبيانات من التطبيقات.

محاولة تقليل جودة مقاطع الفيديو قبل تشغيلها، وتعديلها لأقل جودة للفيديوهات.

تقليل استخدام التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات.

إيقاف التحميل التلقائي للفيديو في التطبيقات مثل واتساب وتليجرام، وذلك لتقليل تعطيل التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على التطبيقات الاجتماعية.

التأكد من وضع كلمة مرور قوية للواي فاي لمنع الوصول غير المصرح به.

محاولة استخدام الإنترنت في أوقات الذروة، حيث تكون الأسعار أقل.

الاشتراك مع العائلة والأصدقاء في باقات الإنترنت المشتركة للتوفير في سعرها.

استخدام الإنترنت المنزلي بدلًا من الإنترنت المحمول.

أسعار باقات الإنترنت بعد الزيادة

أسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي:

جاءت أسعار الباقات الجديدة على النحو التالي:

140 جيجابايت: من 120 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.

200 جيجابايت: من 170 جنيهًا إلى 225 جنيهًا، بزيادة قدرها 55 جنيهًا.

250 جيجابايت: من 210 جنيهات إلى 280 جنيهًا، بزيادة قدرها 70 جنيهًا.

400 جيجابايت: من 340 جنيهًا إلى 440 جنيهًا، بزيادة قدرها 100 جنيه.

600 جيجابايت: من 500 جنيه إلى 650 جنيهًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا

1 تيرابايت: من 800 جنيه إلى 1050 جنيهًا، بزيادة قدرها 250 جنيهًا