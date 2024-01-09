أمازون تسخر الذكاء الاصطناعي لتبسيط تسوق الملابس عبر الإنترنت

أعلنت أمازون عن أحدث مشاريعها في عالم الذكاء الاصطناعي (AI) من خلال تقديم تقنيات جديدة مصممة لتحويل تجربة تسوق الملابس عبر الإنترنت. والهدف من ذلك هو التخفيف من الاتجاه المتزايد لعودة الملابس، وهي المشكلة التي تصاعدت بشكل كبير خلال العامين الماضيين. وفقًا لـ Coresight Research، يبلغ متوسط معدل العائد لمشتريات الملابس عبر الإنترنت 24.4%. تعمل هذه المبادرة من أمازون على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين رحلة التسوق عبر الإنترنت وتهدف إلى تقليل معدل العائد المرتفع هذا.

توصيات الحجم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

تتضمن المبادرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي خوارزمية تقترح الأحجام بناءً على تحليل شامل لعلاقات الحجم بين العلامات التجارية، ومراجعات العملاء، ومواصفات المنتج، وتفضيلات العملاء الفردية. طورت أمازون أربع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التحدي المتمثل في العثور على المقاس المناسب أثناء التسوق لشراء الملابس عبر الإنترنت. تتضمن هذه الميزات توصيات مخصصة للحجم، وإلقاء الضوء على مراجعة الملاءمة، ومخططات الحجم المحسنة، والرؤى الملائمة للبائعين.



مراجعات خاصة بالحجم ومخططات دقيقة للحجم

ولمساعدة المتسوقين بشكل أكبر، تخطط أمازون لتقديم مراجعات خاصة بالحجم، وجمع تعليقات العملاء الحقيقية لكل حجم متاح. تعمل الشركة أيضًا بجد على إنشاء مخططات حجم أكثر دقة. الهدف هو توحيد البيانات من العلامات التجارية والأحجام المتنوعة، مما يضمن أن الحجم M، على سبيل المثال، يظل متسقًا عبر المنتجات المختلفة. تستفيد Amazon Fashion من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لإنشاء مخططات المقاسات الدقيقة والمتسقة، والتي ستتضمن أيضًا توصيات لزيادة الحجم أو تقليله.

أداة الإحصاءات الملائمة

قدمت أمازون أيضًا أداة جديدة تسمى Fit Insights لجمع تعليقات العملاء حول الملابس المشتراة. تساعد هذه الأداة على فهم الأسباب الكامنة وراء المرتجعات وتستخدم هذه المعلومات لتعزيز عروضهم. يستخدم Fit Insights التعلم الآلي لتحديد العيوب في مخططات الحجم ويقدم بيانات لا تقدر بثمن للعلامات التجارية. يمكن أن تسمح لهم هذه البيانات بتحسين منتجاتهم وتغيير مصطلحات التحجيم الخاصة بهم إذا لزم الأمر. تقوم الأداة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بتقييم علاقات الحجم بين العلامات التجارية وأنظمة الحجم الخاصة بها، وتفضيلات العملاء الملائمة، ومراجعات المنتجات لاقتراح الحجم الأنسب للأفراد.