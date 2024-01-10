الشعب يريد

الأربعاء 10/يناير/2024 - 09:01 م 1/10/2024 9:01:10 PM

بدأ الكلام الفعلى عن المشكلة الأزلية والتى حيرت الجميع ولا تخضع لمعايير أو قياسات محددة ألا وهى «الإيجار القديم».. وكم حضرت جلسات خاصة وعامة، شعبية ورسمية حول هذا الموضوع ومنها أيضاً ما تناولته مختلف المحاور.. فهناك مناقشات حول رأى الدين والشريعة فى هذا المجال.. وأيضاً رأى المهندسين والمقاولين وكبار المعماريين ومنهم من اعتمد على حل المشكلة من أجل الحفاظ على العمارات أولاً والطابع المعمارى المصرى الأصيل ثانياً.

وتوالت المشكلات نتيجة عدم الحل مبكرًا ونشأ أصعب حيث توجد عمارات تم هدمها وهى سليمة، لأن المالك ضج بالظلم فباع بعض الوحدات بنظام التمليك وهنا بدأ من كون ثروات حرام وغسيل أموال ومنافذ الشيطان كثيرة.. وبدأ المالك لوحدة يهدم العمارة من الدور الأول كما شاهدنا مؤخرًا ليشترى الأرض ويبنيها ويصبح ثرياً.. وآخرون يقومون «بتطفيش» السكان وبعض ملاك الوحدات لينفردوا بالعمارة.

ناهيكم عن هدم العمارات فجرًا - وأكرر العمارات وليست عمارة - لتقام عمارة كبرى مكان ما تم هدمه.. ولدى الأمثلة الكثيرة آخرها الأسبوع الماضى عمارتان سقطتا ولم يذكرهما أحد.. وأصبح للهدم أبطال.. ونالت المدارس أكبر قدر من الهدم مؤخرًا لأنها قصور سليمة وتراثية وهكذا فالمشكلة لم تعد إيجارا بسيطا وثروة عقارية وخسارة المالك، بل تعدت ذلك بكثير وللأسف لدينا قيادات تؤيد ذلك وبدعم شعبى للأسف الشديد وهى قلة قليلة ولكنها تؤثر وتهدم ولديها كتيبة للهدم.. ولهذا فالقضية ليست مالكا ومستأجرا، ولكنها تعدت ذلك لأن معظم العمارات لم يعد لها صاحب حتى ولو كان المالك حياً يرزق تملكه اليأس وبدأت «عصابة صغيرة» يتزعمها مشترى وحدة ينخر فى العمارة ومن تملك ومن يسكن وفى النهاية يشترى من المالك ويهدم وعليه العوض.

وعندما تحدث النائب محمد عطية الفيومى عن حل مشكلة الايجار القديم تأكد الجميع أن لكل منطقة ظروفها ولكل عمارة حالتها وموقعها والأمور غير قابلة للتعميم، والحل لا بد أن يأتى على مراحل.. ولهذا أدعو لجلسات استماع وزيارات ميدانية للدراسة والحل على أرض الواقع.. وأيضاً دراسة علمية لكل ما تم هدمه أو انهياره مؤخرًا ومن هم الذين دخلوا سوق العقارات مؤخرًا؟ وإشراك الكسب غير المشروع فى بعض الحالات تجاه مهندس التنظيم وقيادات محلية!

الأمر الثانى لا بد أن نبدأ بالشقق المغلقة إيجارًا قديمًا وأمامى حالات ما أنزل الله بها من سلطان، فمن بنى عمارة لأولاده ومحبيه من 42 سنة وبها مخالفات يحتفظ بشقة إيجار قديم بمبلغ 5 جنيهات و25 قرشًا.. وفى نفس الحى الذى بنى فيه ومنذ 20 سنة لم يحضر للشقة أحد وهذه الشقق أولى أن تذهب لمالكها فورًا. وخطوة خطوة نصل لحل.. وكان هذا رأى د. ميلاد حنا المهندس والمعمارى العالمى ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب الراحل.

المهم أننا بدأنا فى فتح ملف الإيجار القديم.. وكل مشكلة ولها حل ومما يسهل الأمور ما بناه الرئيس السيسى من وحدات سكنية بأعداد كبيرة وفى وقت قياسى.

<< الحياة حلوة:

رحم الله أ. د. أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب وخبير الصناعة والطاقة العالمى والذى رحل لرحاب الله هذا الأسبوع.. كان حريصًا على الصناعة المصرية وكم سافر مع لجنة الصناعة برئاسته لتفقد حالة المصانع التى أبكته فى زيارة لغزل المحلة ومصانع الألبان بأسوان ودمياط.. رحل من جمع بين حسن الخلق وقمة الاتزان والابتسامة الهادئة وتقبل النقد بما لا يحتمله بشر كان دائمًا يلتمس الأعذار لكل من يهاجم مؤكدًا أن هذا حقه وعلينا حق الرد لنرضى المواطن.. وفى نفس يوم وفاته.. كان الإعلان المبشر بإعادة قلعة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إلى الحياة والعمل وإعلان إنفاق الدولة لأكثر من 25 مليار جنيه لتطوير مصانع الشركة وإنشاء مصنع جديد وتطوير مراكز التدريب.. كل هذا أعلنه د. طارق رحمى محافظ الغربية أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.. رحم الله د. أمين مبارك وعزائى لأسرته الكريمة.. لقد تحقق أحد أحلامك مع لقائك رباً كريماً.. وما قدمته لمصر ولتلاميذك سيظل عمرًا آخر وها هى أحلامكم تتحقق.

رحم الله من مات وهدى من بقى..

<< توعية وسط الغيطان.. عنوان نشرته «صحيفة الأخبار» أمس حيث يتلقى المزارعون دروسًا خصوصية من فرق الإرشاد الزراعى بالغيطان وهذا أمر جيد ليتنا نقدم لهم عقب الإرشاد برنامج «محو الأمية» لمن لا يقرأ ولا يكتب منهم كما حدث فى الصين ودول أخرى.