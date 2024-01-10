كلمات

الأربعاء 10/يناير/2024 - 08:55 م 1/10/2024 8:55:33 PM

طرحت على أكثر من موقع للذكاء الاصطناعى سؤالا عن موعد تغير الحكومة فى مصر، فجاءت إجابات كل تلك المواقع شبه واحدة تقول: للأسف، لا أستطيع التنبؤ بحدوث تغيير وزارى فى مصر أو أى بلد آخر. ومع ذلك، فإن حدوث تغييرات واسعة النطاق فى الحكومة يعتمد على العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المهم متابعة الأحداث السياسية والتطورات فى البلد لفهم السياق والتحليل.

ورغم أن الذكاء الاصطناعى لم يقدم ما كنت أسعى إليه، ولكنه فى ذات الوقت حدد القاعدة الفاصلة فى تغيير الحكومة، وهى العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولو نطقت كل تلك العوامل فى مصر، لصرخت بأعلى صوت: غيروا حكومة مدبولى فورا.

ويتردد فى الشارع المصرى عشرات الأسئلة حول تلك القضية..

السؤال الأول: هل الأزمات التى تعانى منها مصر خافيه أم ظاهرة واضحة؟

الإجابة: طبعا ظاهرة وواضحة أكثر من وضوح شمس أغسطس.

س: إذا كانت بهذا الوضوح فهل تعلم بها الحكومة؟

ج: بالتأكيد تعلم

س: لماذا إذن لا تتحرك لتخفيف حدتها ومواجهتها؟

ج: الحكومة تتحرك بقدر استطاعتها منذ شهور لمواجهة هذه الأزمات

س: وما تأثير تحركها؟

ج- التأثير واضح تماما حولك.

س: ولكن الأزمة تزداد حدتها يوما بعد آخر؟

ج- وهذا هو التأثير الذى أقصده.

س: هل تقصد أن الحكومة تحاول الحل ومع ذلك الأزمة تزداد؟

ج- نعم.. هذا ما أقصده تماما.

س: لماذا إذن تبقى الحكومة؟

ج: لا إجابة.. فالإجابة فقط عند الرئيس السيسى وعند رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

س: هل تتوقع انفراجة قريبا فى الأزمة الحالية أو على الأقل تخفيف حدتها؟

ج: لا

س: ولماذا؟

ج- لأن الحكومة الحالية حاولت طوال شهور عديدة حل تلك الأزمات، ومع ذلك الأزمات تزداد، وبالتالى فلا أمل أن تحل أزمة واحدة حتى لو بقيت تلك الحكومة لقرن من الزمان

س: وما الحل إذن؟

ج: بداية الحل هو رحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تمتلك رؤية اقتصادية جديدة تواجه بها الأزمات التى تضرب كل شىء فى مصر

س: إذن هناك حلول لأزمات مصر؟

ج: طبعا هناك حل بل حلول لتلك الأزمات، ولكن حكومة الدكتور مدبولى لم تصل إليها.

س: ولماذا لا ترحل الحكومة؟

ج- لا إجابة.. فالإجابة فقط عند الرئيس السيسى وعند رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

س: وهل تتوقع رحيل الحكومة قريبا؟

ج- أتمنى ومثلى ملايين المصريين أن ترحل الحكومة فورا

س: وبرأيك لماذا لم ترحل؟

ج- لم ترحل إما لأنها لا تشعر بفاجعة الأزمات التى تحيط بالمصريين، أو لأن الرأى العام لم يعد له وزن عند الدكتور مصطفى مدبولى وحكومته، أو ربما لأن خبراء الاقتصاد يرفضون تولى رئاسة الحكومة، أو ربما انتظارا لأداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية بداية لمرحلة حكمه الجديدة فى 2 أبريل 2024.

س: وهل علينا الانتظار حتى هذا التاريخ؟

ج- ربما..

س: وما الذى سيحدث فى مصر لو انتظرنا حتى هذا الموعد؟

ج- ستزداد أزماتنا صعوبة، وسيزداد دهس المصريين فى مفرمة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وسيكون الأمر شديد الصعوبة على الحكومة القادمة.

س: وكيف النجاة من هذا المصير المرعب؟

ج- النجاة تكون بتغيير الحكومة اليوم وليس غدا.. وأمام هذا الحال ليس أمام كل المصريين إلا طرح سؤال: لماذا الإبقاء على حكومة الدكتور مدبولى؟.. فهل من مجيب؟