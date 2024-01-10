أسعار الذهب بأسواق الصاغة في الأقصر اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، ارتفاع جديد بأسواق الصاغة بمحافظة الأقصر؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع نسب الإقبال على الشراء؛ نظرًا للارتفاع بالأسعار.

وتعرض بوابة الوفد، أسعار الذهب، بمحال الصاغة؛ تزامنًا مع الأسعار بالسوق المحلية:

سعر الذهب عيار 24 بـ 3645 جنيها لليع، والشراء 3680 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 بـ3190جنيها بيع، وللشراء سجل 3220.

أما سعر الذهب عيار 18بـ 2734جنيها بيع ، بينما وصل سعر الشراء إلى 2760جنيه.

ونشير إلى أن الأسعار المعلنة، هي أسعار أعيرة الذهب من دون إضافة المصنعية، والتي تتراوح بين 100إلى 120جنيها، ويتوقع التجار ارتفاع سعر الذهب، خلال الأيام المقبلة.

وأشار تجار ذهب إلى حالة ركود تضرب الأسواق عقب تعدى عيار 21 الـ 3000 جنيه، آملين فى انخفاض أسعار الذهب الأيام المقبلة حتى يستطيعوا البيع والشراء.