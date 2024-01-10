نـجع حـمادي: الأسواق العشوائية تُحكم قبضتها على الـحيّ الهــادئ!

قبل 4 ســنوات كان الــحيّ القديم فى مدينة نجع حمادي، 60 كيلو متر شمال مدينة قنا، هادئًا باستثناء ساعات الصباح حتي الظهيرة، وهي ساعات عمل الموظفين والمترددين من سكان المدينة وتوابعها من القري؛ على الهيئات الحكومية التي تتواجد فى الحيّ؛ وهي مكتبين متجاوريين للتأمينات الاجتماعية، مكتب البريد، مقر الإدارة التعليمية، مقر الإدارة الصحية، ومدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية، بالإضافة مستشفيين خاصين!.

التأمينات والبريد

8 هيئات حكومية وخدمية ومستشفيات تتواجد بمناطق وشوارع متصلة فى هذا الحيّ القديم، الواقع شمال شرق مدينة نجع حمادي؛ و الذي ارتبط بتاريخ تأسيس المدينة ويظهر ذلك فى طرز معمار العقارات القديمة المتواجدة فى شارع التحرير؛ أحد شوارع الحيّ الرئيسية.

مبان شارع التحرير

فقد الحيّ هدوئه وصار صاخبًا طول الوقت، وصار السكان فى قلق دائم وتلوث سمعي وبيئي! بدأ نشوء العشوائية فى هذه المنطقة تدريجيًا كالعادة، كان جماعة من الباعة يفترشون السوق مرة واحدة يوم الاثنين وهو موعد إنعقاد سوق المدينة الأسبوعي، بمرور الوقت وتراخي السلطات المحلية فى المدينة أصبح الحيّ الهادئ سوقًا مستديمًا ضاحبًا للخضروات والفواكهة، استدعي الباعة أقاربهم من القري المجاورة لزيادة دخل الموظفين منهم من جهة ولإيجاد فرصة للمتعطلين عن العمل من جهة أخري، ومرت السنوات إلى استأجر بعض الباعة متاجر فى الشوارع ولكنهم استخدموها كمخازن واستمروا فى افتراش الشوارع الرئيسية والفرعية!

جانب من السوق العشوائي

في سبتمبر 2022 وبين ليلة وضحاها تفاجئ السكان بإخلاء السوق ورفع المخلفات وإعادة الهدوء للحيّ، إستشعر السكان استجابة المسؤولين لشكواهم المتكررة، ولكن هذا الإخلاء كان مؤقتًا ومسببًا بزيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتتاح تطوير مكتب بريد نجع حمادي الرئيسي الواقع فى الحيّ وعاد الباعة لإماكنهم مرة أخري، بعد انتهاء زيارة الوزير؛ وسط دهشة السكان!

إخلاء السوق لزيارة الوزير فى سبتمبر 2022

يقول سمير موسي مالك أحد المتاجر بالحيّ، إن السوق بدأ بعدد معدود من الباعة وغير مستديمين إلى أن أصبح مقرًا دائمًا لهم، وينوه أن ساعات النهار تشهد بالمنطقة تعثرًا مروريًا بالغًا خاصة مع خروج الموظفين واجتذاب السوق لعدد كبير من سكان المدينة والقري وجراء ذلك يصبح فى الشارع أمر غاية فى الصعوبة.

ويضيف.. لا يخلو يوم من المشادات بين أصحاب المتاجر والباعة الذين يفترشون الشوارع ويعثرون مرور المركبات، بافتراش الشوارع ومداخل العقارات والمتاجر، وتساءل إذ كان السوق مؤقتًا ولحين إنشاء سوق حضري لماذا لا يوجد من ينظم تواجد الباعة والمرور بهذه الشوارع من المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي؟

سوق حضري جديد

وفي وقت سابق وتحديدًا فى أول فبراير من العام الماضي، أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن إنشاء سوق حضري نموذجي بمنطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي علي مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة تقديرية تصل إلى 41 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، للقضاء على ظاهرة الإشغالات و الأسواق العشوائية ، وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية.