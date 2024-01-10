بدء الموسم 127 لصناعة السكر بنجع حمادي شمال قنا

حضر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، بدء الموسم الـ 127 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى شمال قنا.

ألقي المحافظ، عيدان القصب في عصارة المصنع، معلنا بدء موسم العصير لعام 2024م بمصنع سكر نجع حمادي، مؤكدا أن موسم عصر القصب، يعد بمثابة موسم الخير للمزارعين، لما يمثله محصول القصب من أهمية استراتيجية في توفير السكر، كأحد أهم السلع الغذائية الأساسية للشعب المصري.

وأبرز المحافظ، أن محافظة قنا تعد الأولى علي مستوي الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، وتبلغ المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة حوالي 120 ألف فدان تمثل حوالى 35% من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب علي مستوى الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.

وهنأ التهنئة لمزارعي قصب السكر بالمحافظة ، والعاملين بمصنع سكر نجع حمادي بمناسبة بدء موسم العصير ، و تابع مراحل إنتاج السكر، بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والتبخير والطبخ والبلورة وفصل السكر والتجفيف والتعبئة والتخزين.

وحث المحافظ، على مواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التي تليق بها بين مصاف دول العالم. وأكد الداودي أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة قصب السكر من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

وأوضح المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز رئيس قطاع مصانع سكر نجع حمادي، أن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كافة القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى مركز نجع حمادى وتنتهى بمصنع السكر.

وأشار إلى أن هذا الموسم يعد الموسم الـ 127منذ إنشاء المصنع عام 1897، لافتًا إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ أبرزها عام 1994.

وأضاف رئيس قطاع مصانع سكر نجع حمادي، أن المصنع يخدم حوالي، 16 ألف مزارع بمراكز (نجع حمادى - أبوتشت - فرشوط - الوقف) حيث يستقبل سنويا أكثر من مليون و200 ألف طن قصب خام تُنتج حوالى 120 ألف طن سكر.

وبين الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر، نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والخشب الصناعي.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن عبدالعزيز رئيس قطاعات مصنع سكر نجع حمادي، والنائب فتحي قنديل، والنائبة رحاب الغول عضوا مجلس النواب، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة بديوان عام المحافظة، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلي للعمال بقنا والأقصر، وعدد من رؤساء القطاعات بالمصنع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.